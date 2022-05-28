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Xinhua: американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня нанесут вред лишь самим США
Представитель Министерства обороны КНР У Цянь назвал попытки США сдержать Китай с помощью Тайваня несбыточной мечтой. Как передаёт Xinhua, отметив, что в Вашингтоне непрерывно размывают и подрывают принцип единого Китая, У Цянь предупредил, что любые подобные действия нанесут вред лишь самим США.
Xinhua: американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня нанесут вред лишь самим США
AP

Замыслы США по тайваньскому вопросу известны всем и каждому, а американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня являются не чем иным, как несбыточной мечтой, заявил в четверг представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Таким образом У Цянь на пресс-конференции прокомментировал противоречивые высказывания Госдепартамента США о политике в отношении Тайваня.

Отметив, что в Вашингтоне непрерывно размывают и подрывают принцип единого Китая, У Цянь предупредил, что любые подобные действия нанесут вред лишь самим США.
 
У Цянь заявил, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой его частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. 
 
«Это всеобщий консенсус международного сообщества и общепризнанная норма международных отношений», — подчеркнул он.
 
У Цянь отметил, что недавние визиты некоторых сенаторов США на Тайвань, где они выступили с провокационными заявлениями, были погоней за дешёвым эффектом и политическим пиаром.
 
«Китай решительно выступает против этого», — добавил У Цянь.
 
«Те, кто заявляет, что заставят континентальную часть Китая заплатить цену, пусть готовятся заплатить её сами», — строго предупредил он. 
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