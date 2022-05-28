Xinhua: американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня нанесут вред лишь самим США
Замыслы США по тайваньскому вопросу известны всем и каждому, а американские попытки сдержать Китай с помощью Тайваня являются не чем иным, как несбыточной мечтой, заявил в четверг представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
Таким образом У Цянь на пресс-конференции прокомментировал противоречивые высказывания Госдепартамента США о политике в отношении Тайваня.
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