DE: Пекин не ограничится ролью наблюдателя за победами Москвы, поэтому на очереди — Тайвань

На фоне успехов России во время проведения спецоперации на Украине Китай может отказаться мириться с потерей лица и ролью наблюдателя за победами Москвы. Как пишет Daily Express, Пекин не захочет выглядеть в глазах всего мира напуганным угрозами Байдена о вмешательстве, поэтому не исключено, что вскоре стоит ждать операцию на Тайване, которая рискует перерасти в более масштабную войну.

Несмотря на все разговоры о том, что Россия — это бумажный тигр, страна остаётся одной из крупнейших мировых держав, которую долгое время серьёзно недооценивали. Как пишет Daily Express, пока российская спецоперация на Украине продолжается, за ней внимательно будет наблюдать Китай.

Как отмечает издание, на протяжении всего конфликта китайские государственные СМИ распространяли информацию о том, что в ходе своей военной кампании Россия действует обоснованно и одерживает победу. Наверное, одного этого было бы достаточно, чтобы заставить китайских националистов в рядах общественности агитировать за вторжение на Тайвань. Теперь, когда российские войска, похоже, переломили ситуацию на Украине, руководству Китая будет очень трудно — возможно, при неслыханной потере престижа — не предпринять хотя бы каких-то шагов на Тайване в ближайшее время.

«Если Тайвань падёт, это, безусловно, приведёт к значительному укреплению доминирования Пекина, а то и обеспечит его полное господство, в результате чего США будут вытеснены из региона», — пишет автор материала.

Однако он отмечает, что операция на Тайване будет для Китая не из лёгких. Как и в случае со спецоперацией России на Украине, подготовка к операции на Тайване будет зафиксирована на спутниковых снимках задолго до начала первого нападения. Но Вашингтону и союзным силам тоже потребуется значительное время для подготовки.

Возможно, одним из отличий от украинских событий является то, что союзники по ЕС и НАТО пока не готовы ввязываться в конфликт без участия США. Но если Вашингтон не будет вмешиваться в дела Тайваня, возникает вопрос, как долго будут оставаться в стороне Индия, Япония и Южная Корея, учитывая экзистенциальную угрозу в виде господства Пекина.

«На фоне изменившейся ситуации на Украине Китай может отказаться мириться с потерей лица и ролью наблюдателя за победами Москвы. Кроме того, Пекин не захочет выглядеть в глазах всего мира напуганным угрозами Байдена о вмешательстве. Риск того, что тайваньский конфликт перерастёт в более масштабную войну, весьма реален. Таким образом, успехи России на Украине могут начать повышать градус напряжённости в Восточной Азии», — заключает автор Daily Express.