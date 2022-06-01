DE: Пекин не ограничится ролью наблюдателя за победами Москвы, поэтому на очереди — Тайвань
Несмотря на все разговоры о том, что Россия — это бумажный тигр, страна остаётся одной из крупнейших мировых держав, которую долгое время серьёзно недооценивали. Как пишет Daily Express, пока российская спецоперация на Украине продолжается, за ней внимательно будет наблюдать Китай.
Как отмечает издание, на протяжении всего конфликта китайские государственные СМИ распространяли информацию о том, что в ходе своей военной кампании Россия действует обоснованно и одерживает победу. Наверное, одного этого было бы достаточно, чтобы заставить китайских националистов в рядах общественности агитировать за вторжение на Тайвань. Теперь, когда российские войска, похоже, переломили ситуацию на Украине, руководству Китая будет очень трудно — возможно, при неслыханной потере престижа — не предпринять хотя бы каких-то шагов на Тайване в ближайшее время.
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