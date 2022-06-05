WP: «большое преимущество» для НАТО — США готовятся к учениям со Швецией на Балтике

США готовятся к масштабным военно-морским учениям на Балтике вместе со Швецией и Финляндией на фоне подачи этими двумя странами заявок на вступление в НАТО, пишет The Washington Post. При этом, по словам главы Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли, хотя НАТО — это оборонительный альянс, увеличение его присутствия на Балтике станет для него «большим преимуществом», а для России — «большой проблемой».

США готовятся к масштабным военно-морским учениям на Балтике вместе со Швецией, Финляндией и 13 союзниками по НАТО. Подобные манёвры — это очевидный признак углубления партнёрства, особенно учитывая, что Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в оборонительный альянс на фоне ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post.

В учениях Baltic Operations примут участие более 40 военных кораблей. Эти манёвры проводятся каждый год на протяжении нескольких десятилетий, однако сейчас, по словам председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, их перенесли, чтобы Финляндия и Швеция смогли внести в них большую лепту. Генерал, в частности, посетил Стокгольм в субботу, чтобы продемонстрировать свою поддержку членства Швеции в НАТО.

И Швеция, и Финляндия давно сотрудничают с американскими военными, однако до недавних пор не хотели подавать заявку на вступление в альянс, опасаясь реакции Москвы. Однако ввод российских войск на территорию Украины в значительной степени качнул общественное мнение в обеих странах в пользу НАТО.

Между тем о том, насколько изменилась реальность, можно судить по десатному кораблю USS Kearsarge, стоящему на якоре в Стокгольме; его палуба забита ударными вертолётами и другими летательными аппаратами. На борту судна находятся также более чем 2 тыс. военнослужащих США.

По словам Милли, США никогда не отправляли таких крупных боевых кораблей в шведскую столицу, в которой живёт почти миллион человек. При этом, как отмечает газета, корабль стал отрадным зрелищем для туристов, фотографирующихся на его фоне, а также головной болью для американских военных и шведов, которые с трудом втиснули его в городскую бухту.

Стоя на борту USS Kearsarge, генерал сообщил журналистам, что президент США Джо Байден и министр обороны Ллойд Остин попросили Пентагон разработать план по «умеренному увеличению» американского военного присутствия в Швеции в тех местах, где это уместно.

Хотя НАТО — это оборонительный альянс, вступление в него Швеции и Финляндии ещё больше увеличит присутствие блока на Балтике, что сулит России в военном отношении «большие проблемы», в то время как для НАТО, по словам Милли, это большое преимущество.

Генерал также отметил, что, хотя шведские вооружённые силы не слишком многочисленны, они располагают отличным военно-морским флотом, современной техникой и хорошо подготовленными сухопутными войсками.

Между тем, несмотря на то, что Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в НАТО, у них на пути встала Турция, которая заявила, что эти две страны поддерживают курдские организации, которые в Анкаре считают «террористическими».

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая выступала вместе с Милли, заявила, что Стокгольм и Хельсинки продолжат переговоры с Турцией по этой теме. Вместе с тем, по её словам, Швеция заняла «очень чёткую позицию в отношении террористов».