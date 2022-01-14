Svenska Dagbladet: Швеция повысила уровень боеготовности на фоне споров НАТО и России
В среду три российских десантных корабля вошли в Балтийское море через Датские проливы. На данный момент они находятся в районе Гданьского залива, пишет Svenska Dagbladet.
В их число входят два небольших корабля проекта 775, способных перевозить до 25 единиц бронетехники, и более крупный десантный корабль типа «Иван Грен», который может брать на борт до 36 единиц бронетехники. Шведские истребители Gripen, а также самолёты других стран ведут наблюдение за этими кораблями, которые шли с Кольского полуострова.
Командующий оперативным соединением шведских вооружённых сил Микаэль Клаессон не стал отвечать на вопрос о том, везут ли корабли на борту груз военного назначения. При этом он отметил, что события последних месяцев — а именно наращивание российской военной группировки на границе с Украиной — явно не улучшили для Швеции ситуацию в плане климата безопасности.
«В рамках моих полномочий я в значительной степени отвечаю за защиту территориальной целостности и национального суверенитета Швеции. На практике это значит следить за обстановкой, моделировать ландшафт для принятия решений, а также обеспечивать возможность усиления потенциала в операционно важных местах», — заявил Клаессон.
С точки зрения Швеции, изменение уровня боеготовности спровоцировали именно российские десантные суда.
«В этом явлении, по своей сути, нет ничего примечательного, Россия — это государство с выходом к морю, как и мы, поэтому перегибать палку здесь не следует. Я исхожу из того, что, когда обычная картина меняется, то я приспосабливаюсь к новой обстановке с привлечением имеющихся в распоряжении воинских подразделений», — добавил он.
При этом, по данным агентства TT, повышенная боеготовность теперь заметна и на Готланде, где солдаты патрулируют город Висбю.
«Мы принимаем меры в нескольких частях страны. Некоторые из них находятся на поверхности, в то время как другие — нет», — сообщил Клаессон.
По его словам, длительность этой «корректировки уровня боеготовности» будет зависеть от климата в области безопасности. «Мы постоянно оцениваем ситуацию в нашем ближнем зарубежье. Если она изменится, к худшему или лучшему, то мы примем меры», — объяснил военный.
Тем не менее Микаэль Клаессон также указал на то, что в регионе Балтийского моря наблюдается рост напряжённости, причём в долгосрочной перспективе.
«Следует помнить, что в последние годы произошло довольно сильное изменение количества и типов подразделений в непосредственной близости от Швеции, как с российской стороны, так и в других странах. Так что мы наблюдаем совсем иной уровень военной активности в Балтийском море, чем шесть или семь лет назад», — подытожил он.
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