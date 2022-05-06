Столтенберг: НАТО защитит Швецию, пока будет рассматривать её заявку на членство — если та её подаст
Швеция может рассчитывать на то, что НАТО нарастит своё военное присутствие на Балтике и по периметру этой страны, пока блок рассматривает заявку на вступление, которую Стокгольм может подать в будущем. Подобное заявление в интервью SVT сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
После того как США поддержали возможное вступление Швеции в НАТО, Столтенберг рассказал, как блок обеспечит безопасность этой страны на время рассмотрения заявки, если таковая будет подана.
«Здесь есть разные способы. Но я уверен, что мы найдём решение относительно того, как покрыть потребности Швеции в области безопасности в переходный период от момента подачи заявки до принятия в блок», — сообщил он.
Вместе с тем генсек подчеркнул, что любые решения о совместной деятельности будут приниматься в ходе консультаций со Швецией. Однако один из сценариев — это увеличение военного присутствия в районе Балтийского моря.
«Нельзя забывать, что как только Швеция подаст заявку и НАТО заявит о своей готовности её принять, на альянс ложится довольно жёсткое обязательство по тому, чтобы обеспечить безопасность Швеции. Мы можем добиться этого различными демонстративными мерами, включая наращивание присутствия и группировки НАТО вокруг Швеции и на Балтике», — добавил Столтенберг.
Между тем Йенс Столтенберг подчеркнул, что подача заявки на членство — это прерогатива исключительно самой Швеции. При этом он дал понять, что этот вопрос будет решён в ускоренном порядке, несмотря на все протесты со стороны России.
«Мы хотим быстро завершить сам этот процесс. Такой шаг стал бы убедительной демонстрацией наличия политического желания очень серьёзно отнестись к потребностям Швеции в сфере безопасности», — отметил он, добавив, что каждая страна НАТО сама решает, можно ли размещать на её территории ядерное оружие.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не намерено принимать участие в текущем конфликте и поэтому не направляет на Украину ни сухопутные, ни воздушно-десантные силы НАТО. При этом НАТО не собирается снижать своё военное присутствие в Прибалтике, Польше и Румынии.
«Это делается для того, чтобы очень ясно дать понять Путину, что НАТО готово защищать своих членов», — подытожил генсек.
Ссылки по теме
-
Telepolis: несмотря на обещания Столтенберга, путь Швеции и Финляндии в НАТО будет непрост
-
SVT: «опасная авантюра» — президент Хорватии раскритиковал стремление Швеции и Финляндии в НАТО
-
SVT: Швеция собирается подавать заявку в НАТО одновременно с Финляндией
-
Yle: глава МИД Финляндии поддержал скорейшее вступление страны в НАТО