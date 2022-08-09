Global Times: учения вплоть до объединения — Китай продлевает военные манёвры вокруг Тайваня

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцировал Китай на проведение военно-морских учений. Они должны были завершиться в воскресенье, но в итоге проходили и в понедельник. И теперь они могут и вовсе стать обыденностью, пока Китаю не удастся вернуть остров полностью под свой контроль, пишет Global Times.

Армия Китая в понедельник продолжила свои военные учения неподалёку от Тайваня, пишет Global Times. Как говорят эксперты, эти манёвры полностью блокируют сообщение с островом, и даже США не могут с этим ничего сделать. При этом такие учения могут продолжаться вплоть до воссоединения Китая с Тайванем.

Эти манёвры Китай начал в связи с визитом на Тайвань спикера парламента США Нэнси Пелоси. Пекин счёл его провокацией и нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Но учения должны были завершиться в воскресенье. Однако, как теперь говорят эксперты, они не закончатся, пока не будет решён вопрос Тайваня. Такие манёвры могут стать обыденностью. Ведь чем дольше Тайвань будет в блокаде, тем больший контроль над ним покажет Китай.

В понедельник на учениях особое внимание было уделено отработке боевых действий на море и в воздухе по противодействию подводным лодкам и кораблям. Как отмечает издание, у Тайваня подлодки старые, но их всё равно придётся нейтрализовать, если Пекин решит восстанавливать целостность страны силой. Если за остров вступятся иностранные силы, то у США и Японии подлодки более современные, поэтому такие учения у берегов Тайваня весьма актуальны.

Хотя официально эту информацию не подтверждали, эксперты говорят, что на этих учениях принимали участие как обычные подводные лодки, так и одна атомная. Кроме того, задействованы были истребители и разведывательные самолёты.

При этом если для манёвров, которые длились с четверга по воскресенье, Пекин установил зону безопасности, то для учений в понедельник этого сделано не было. Как отмечает автор статьи, вероятно, это потому, что учения не подвергали опасности мирное население, то есть во время них не открывали настоящий огонь. Журналист напоминает, что и другие страны, в том числе США, не всегда устанавливают зону безопасности для своих учений.

Пентагон приказал авианосцу USS Ronald Reagan оставаться неподалёку от Тайваня на время учений Пекина, пишет Global Times.