France info: напряжённость в Тайваньском проливе нарушила международные морские перевозки

После обострения отношений с Китаем Тайвань оказался фактически под блокадой из-за китайских военных учений, что нарушило график международных морских перевозок, передаёт France info. В порту вынужденно задержалось множество контейнеровозов, в том числе с полупроводниками и микрочипами, которые необходимы для производства телефоном, машин и компьютеров.
ФЛОРАН КАРЬЕР, ведущий France info: Напряжённость в Тайваньском проливе, который отделяет остров от Китая, повлияла на международные морские перевозки. По этому проливу действительно проходит множество торговых кораблей. Подробности расскажет наш корреспондент в Азии Арно Миге.
АРНО МИГЕ, корреспондент в Шанхае (Китай):Разумеется, в настоящий момент весьма заметна военная угроза (со стороны Китая. — ИноТВ), и такая ситуация, согласно заявлению Минобороны Китая, продлится по крайней мере до понедельника. Однако также существует экономическая угроза. В данный момент остров Тайвань в тисках: де-факто он находится под блокадой из-за китайских военных учений. В то же время необходимо учитывать, что эта часть мира является своего рода дорожной магистралью глобализации. Практически каждый второй контейнеровоз проходит Тайваньский пролив — эти контейнеровозы перевозят товары или сырьё.
Ещё один пример будущих экономических проблем – полупроводники и микрочипы, без которых нельзя произвести наши телефоны, машины и компьютеры. Так вот, Тайвань поставляет 80% всех необходимых полупроводников в мире, а в данный момент все они остаются в портах. Китай к тому же ввёл эмбарго на поставки в Тайвань китайского песка — песка, который является важнейшим элементом для производства полупроводников.
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