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France info: напряжённость в Тайваньском проливе нарушила международные морские перевозки

Материал представлен в переводе ИноТВ
После обострения отношений с Китаем Тайвань оказался фактически под блокадой из-за китайских военных учений, что нарушило график международных морских перевозок, передаёт France info. В порту вынужденно задержалось множество контейнеровозов, в том числе с полупроводниками и микрочипами, которые необходимы для производства телефоном, машин и компьютеров.

ФЛОРАН КАРЬЕР, ведущий France info: Напряжённость в Тайваньском проливе, который отделяет остров от Китая, повлияла на международные морские перевозки. По этому проливу действительно проходит множество торговых кораблей. Подробности расскажет наш корреспондент в Азии Арно Миге.

АРНО МИГЕ, корреспондент в Шанхае (Китай): Разумеется, в настоящий момент весьма заметна военная угроза (со стороны Китая. — ИноТВ), и такая ситуация, согласно заявлению Минобороны Китая, продлится по крайней мере до понедельника. Однако также существует экономическая угроза. В данный момент остров Тайвань в тисках: де-факто он находится под блокадой из-за китайских военных учений. В то же время необходимо учитывать, что эта часть мира является своего рода дорожной магистралью глобализации. Практически каждый второй контейнеровоз проходит Тайваньский пролив эти контейнеровозы перевозят товары или сырьё.
 
Ещё один пример будущих экономических проблем – полупроводники и микрочипы, без которых нельзя произвести наши телефоны, машины и компьютеры. Так вот, Тайвань поставляет 80% всех необходимых полупроводников в мире, а в данный момент все они остаются в портах. Китай к тому же ввёл эмбарго на поставки в Тайвань китайского песка песка, который является важнейшим элементом для производства полупроводников.
 
Дата выхода в эфир 05 августа 2022 года.
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France info Франция Европа
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