Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин резко раскритиковала связанное с Тайванем заявление министров иностранных дел стран G7 и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Как передаёт Xinhua, Хуа Чуньин заявила, что сегодняшний Китай — это не тот старый Китай, существовавший более 100 лет назад, который запугивали и притесняли. Она отметила, что странам G7 пора пробудиться от сна об империалистических державах, иначе их ожидают серьёзные проблемы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в четверг резко опровергла связанное с Тайванем заявление министров иностранных дел стран «Группы семи» и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, заявив, что сегодняшний Китай — это не тот старый Китай, существовавший более 100 лет назад, который запугивали и притесняли. Этим странам пора пробудиться от сна об империалистических державах.

Хуа Чуньин дала такой комментарий после опубликования в среду заявления касательно Тайваня, сделанного министрами иностранных дел стран G7 и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

«Министры иностранных дел этих стран, по-видимому, всё ещё думают, что они живут в эпоху Альянса восьми держав, существовавшего более 120 лет назад. Сегодняшний мир — это больше не тот мир, в котором империалистические державы могут хвастать своей силой и делать в Китае всё что им заблагорассудится. Сегодняшний Китай — это не тот старый Китай, существовавший более 100 лет назад, который запугивали и притесняли», — сказала она.

По словам Хуа Чуньин, Китай имеет право защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Основная причина нынешней напряжённости в регионе Тайваньского пролива заключается в том, что американская сторона, игнорируя резкий протест Китая и сделанное им серьёзное представление, потворствовала поездке на Тайвань официального лица США на военном самолёте этой страны. «Это серьёзно подорвало принцип одного Китая, а также суверенитет и территориальную целостность страны».

По её словам, более 100 стран заявили о своей поддержке принципа одного Китая и усилий Китая по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

«Если страны G7 действительно заботятся о мире и стабильности в регионе Тайваньского пролива, им следовало бы пораньше отговорить США от опасных, безрассудных и безответственных провокаций в отношении Китая», — сказала Хуа Чуньин.

«До поездки Пелоси на Тайвань они притворялись глухими и немыми, но теперь они появились и осуждают Китай за его справедливые действия. Это демонстрирует их лицемерие», — добавила она.

Принцип одного Китая является важной политической основой для установления странами G7 дипломатических отношений с Китаем. Китай всегда решительно выступает против любых форм официальных контактов между Тайванем и странами, установившими дипотношения с Китаем. Официальные лица законодательных органов правительств стран G7 должны придерживаться во внешней политике принципов, признанных и обещанных их правительствами, сказала Хуа Чуньин.

Принцип одного Китая имеет только одну версию и одно значение. То есть в мире есть только один Китай, и Тайвань является его частью. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, подчеркнула Хуа Чуньин.

Это закреплено в резолюции 2758, принятой на 26-й сессии ГА ООН в 1971 году, сказала Хуа Чуньин, добавив, что это основная норма международных отношений и политическая основа для установления и развития дипломатических отношений с Китаем 181 страной, включая страны G7.

Как с точки зрения истории, так и в современной реальности, члены G7 во главе с США символизируют агрессию и принуждение, отметила Хуа Чуньин, добавив, что этим семи странам не следует забывать, что они не представляют международное сообщество, и их мнения — это мнения меньшинства.

«Я хотела бы ещё раз напомнить министрам иностранных дел стран G7, что сейчас идёт третье десятилетие 21-го века. Если они всё ещё думают так, как 100 лет назад, то у них будут проблемы», — сказала Хуа Чуньин.