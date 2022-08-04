19FortyFive: Америке стоит всерьёз отнестись к предупреждениям Пекина и понять, что он не блефует

Лидеры США наступают в тайваньском вопросе на те же грабли, что и в отношениях России и Украины, считает старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер. Тайвань входит в сферу жизненно важных интересов КНР — точно так же, как Украина для России. США игнорировали всё более резкие предупреждения Москвы — и вот теперь мир пожинает трагические плоды, поэтому крайне важно, чтобы Вашингтон не допустил той же ошибки насчеёт китайских предупреждений, ведь Китай применит силу для защиты национальной безопасности с той же вероятностью, что и Россия — для отражения вмешательства США в дела Украины.

Вопреки всем возражениям и предупреждениям Пекина спикер палаты представителей Нэнси Пелоси воплотила свои планы в жизнь и всё же включила Тайвань в турне по Восточной Азии. Пелоси стала самым высокопоставленным гостем Тайваня за четверть века. О своих намерениях она объявила в июле. С тех пор Пекин выступил с рядом жёстких предостережений, а одно китайское издание даже призвало сбить её лайнер вместе с военным эскортом США. Как пишет старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карпентер, к счастью, на этот безрассудный шаг правительство Китая не пошло, однако предупредило о «серьёзных последствиях» для отношений с США, если визит состоится. Чего именно ждать, ещё не известно, но уже ясно, что визит Пелоси усугубил и без того неприятную напряжённость в двусторонних отношениях. При этом её поездка — лишь верхушка айсберга, всего лишь одна из причин, почему отношения между Вашингтоном и Пекином постоянно ухудшаются.

Как отмечает эксперт в статье для портала 19FortyFive, в каком-то смысле лидеры США наступают в тайваньском вопросе на те же грабли, что и в отношениях России и Украины. Тайвань представляет собой жизненно важный интерес для КНР — точно так же, как Украина для России. Правительство Владимира Путина десять лет предостерегало, что не позволит Киеву ни вступить в НАТО, ни стать союзником США. Накал предупреждений достиг своего апогея в конце 2021 года, когда Кремль потребовал от США и НАТО письменных гарантий безопасности, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, что Запад не будет размещать там войска и вооружения и что США сократят военное присутствие в других странах Восточной Европы, которые уже вошли в НАТО. Своё предупреждение Путин подкрепил тем, что выдвинул к украинским рубежам 200 тыс. солдат.

Карпентер отмечает, что целых четыре американские администрации подряд игнорировали всё более резкие предупреждения Москвы — и вот теперь мир пожинает трагические плоды. Поэтому крайне важно, чтобы Вашингтон не допустил той же ошибки насчёт китайских предупреждений, ведь Китай применит силу для защиты жизненно важных интересов национальной безопасности с той же вероятностью, что и Россия — для отражения вмешательства США в дела Украины. Так что к китайским предупреждениям насчёт Тайваня Вашингтону следует относиться гораздо серьёзнее, чем сейчас.

Тайваньский кризис нарастает с 2016 года, когда жители острова ошеломили Пекин, выбрав в президенты Цай Инвэнь из Демократической прогрессивной партии (ДПП). Так партия за независимость впервые встала у руля страны. Ранее лидеры КНР работали с предшественником Цай Ма Инцзю из более умеренной партии Гоминьдан и установили обширные двусторонние экономические связи. Пекин старался донести до тайваньцев, что более тесное сотрудничество принесёт немалую выгоду и проложит путь к воссоединению по предложенной КНР схеме «одна страна — две системы». Однако выборы 2016 года продемонстрировали, что эта стратегия потерпела неудачу, а переизбрание Цай в 2020 году и победа ДПП, ещё более масштабная, чем в 2016 году, убедительно это подтвердили.

Хотя Цай отнюдь не ярая сторонница независимости, её администрация пытается раздвинуть границы фактической автономии острова и повысить свой международный статус. Протайваньские силы в правительстве США всё активнее её поддерживают. В 2018 году конгресс принял Закон о поездках на Тайвань, отменив политику 40-летней давности и разрешив высокопоставленным чиновникам США встречаться с тайваньскими коллегами. Затем советник по национальной безопасности Джон Болтон встретился с генеральным секретарём Совета национальной безопасности Тайваня Дэвидом Ли в ходе его визита в Вашингтон в мае 2019 года. Конгресс принял и другие меры по поддержке острова, и эта тенденция не ослабевает: сторонники Тайваня ратуют за ещё более решительные шаги.

Чем очевиднее и существеннее США поддерживали Тайвань при администрации Дональда Трампа, тем громче звучали предупреждения КНР о том, что поведение Вашингтона неприемлемо. Пекин не скрывал своего гнева из-за встречи Болтона и Ли, и тон протестов лишь ужесточился, когда на остров стало приезжать всё больше чиновников на уровне кабинета министров. Ещё одним поводом для недовольства стали новые поставки Тайбэю американских вооружений. Раздражение КНР усугубилось и из-за того, что США наращивают военно-морское присутствие, а их корабли совершают провокационные проходы через Тайваньский пролив.

С каждой эскалацией со стороны США китайские протесты звучат всё резче. В ноябре 2021 года Минобороны категорически предупредило, что попытки тайваньских лидеров добиться независимости и вмешательство извне в поддержку их амбиций будут означать войну. Как обычно, американские чиновники отреагировали поразительно безучастно. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон «не видит причин, почему напряжённость вокруг Тайваня должна привести к какой-либо конфронтации».

Незадолго до визита Пелоси Си Цзиньпин призвал США «не играть с огнём» на Тайване и пригрозил, что они могут «обжечься». По идее, это должно было вывести США из их напыщенного самоупоения. Такой всё более конфронтационный курс КНР напоминает последовательное ужесточение российской позиции, когда Москва требовала западных гарантий безопасности по Украине в конце 2021-го и начале 2022 года. То же самое можно сказать и о том, что Пекин развёртывает вблизи Тайваня всё больше военно-воздушных и военно-морских сил.

«Едва ли Китай хочет войны с США, но как и Россия оказалась готова сражаться, чтобы отразить угрозу жизненно важным интересам на Украине, так и Пекин пойдёт тем же курсом по Тайваню. Оторванной от реальности внешнеполитической команде Байдена следует понять, что Пекин не блефует. Администрация в корне неверно подошла к последнему внешнеполитическому кризису. Провалить ещё один она себе позволить не может», — заключает автор статьи.