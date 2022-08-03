WP: теперь Байдену надо поломать голову над минимизацией ущерба от визита Пелоси на Тайвань
В успешной внешней политике сочетаются высокие принципы и умное и своевременное исполнение. Как пишет The Washington Post, начавшийся во вторник как демонстрация солидарности визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань показал первое — но не второе, поэтому президент Байден обязан ограничить непосредственный ущерб от этого визита и воспротивиться возможному долговременному усилению китайского давления на Тайвань.
Как продолжает коллектив издания в редакционной статье, они разделяют позицию Пелоси, которая «активно поддерживает демократический Тайвань и осуждает китайскую коммунистическую диктатуру». Однако им непонятно то упорство, с которым она демонстрирует свою поддержку именно таким способом и в это самое время, хотя руководство её собственной партии предупреждало, что геополитическая ситуация сейчас очень неспокойная.
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