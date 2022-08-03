WP: теперь Байдену надо поломать голову над минимизацией ущерба от визита Пелоси на Тайвань

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань поставил администрацию Байдена в затруднительное положение, поскольку данную поездку нельзя назвать разумным шагом. Как пишет The Washington Post в своей редакционной статье, сейчас у США другой высший глобальный приоритет — российская операция на Украине и её последствия для мировых рынков продовольствия и энергоресурсов, однако из-за поступка Пелоси Вашингтону теперь придётся реагировать и импровизировать.

В успешной внешней политике сочетаются высокие принципы и умное и своевременное исполнение. Как пишет The Washington Post, начавшийся во вторник как демонстрация солидарности визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань показал первое — но не второе, поэтому президент Байден обязан ограничить непосредственный ущерб от этого визита и воспротивиться возможному долговременному усилению китайского давления на Тайвань.

Как продолжает коллектив издания в редакционной статье, они разделяют позицию Пелоси, которая «активно поддерживает демократический Тайвань и осуждает китайскую коммунистическую диктатуру». Однако им непонятно то упорство, с которым она демонстрирует свою поддержку именно таким способом и в это самое время, хотя руководство её собственной партии предупреждало, что геополитическая ситуация сейчас очень неспокойная.

«Как бы ни хотелось 82-летней Пелоси совершить знаковый поступок на посту спикера перед вероятной победой республиканцев в ноябре, которая поставит крест на её карьере, поездка на Тайвань сейчас, когда китайский председатель Си Цзиньпин готовится остаться на третий срок, является неблагоразумным шагом», — пишет The Washington Post.

Журналисты считают, что Байден сам допустил ошибку в этой ситуации, проговорившись о том, что военные были против визита Пелоси. Из-за такой оплошности ей стало труднее менять свои планы без ущерба для репутации, а Пекину стало сложнее ужесточать свою ответную реакцию, когда она решила, что поедет. Было бы гораздо лучше, если бы президент с глазу на глаз, лично и недвусмысленно заявил Пелоси, что так поступать нельзя.

Авторы статьи отмечают, что сейчас у США другой высший глобальный приоритет — российская операция на Украине и её последствия для мировых рынков продовольствия и энергоресурсов, поэтому администрации Байдена непозволительно отвлекаться на другие дела.

«Соединённые Штаты ни в коем случае не должны жертвовать своими принципами и поддаваться на китайские угрозы. Тем больше у них причин тщательно продумывать, где и когда вступать в противостояние с Китаем. А теперь из-за поступка Пелоси администрация Байдена будет вынуждена реагировать и импровизировать», — заключает коллектив The Washington Post.