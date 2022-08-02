Guardian: Китай предупредил, что не будет дожидаться визита Пелоси «сложа руки»

Реакция Китая на сообщения СМИ о том, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань всё же состоится, не заставила себя ждать: Пекин предупредил, что если спикер палаты представителей США в итоге отправится на остров, он не станет «сидеть сложа руки», пишет британская The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, китайские власти уже давно дают Вашингтону понять, что поездка Пелоси, от которой её не смог отговорить даже американский президент, обернётся «тяжелыми» последствиями.

Китай в понедельник ужесточил предупредительную риторику в адрес Вашингтона, сообщив, что его вооружённые силы «не станут сидеть сложа руки», если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси всё же совершит визит на Тайвань, сообщает The Guardian.

По информации британского издания, в американском правительстве уже сообщили, что на фоне таких угроз Пентагон «круглосуточно ведёт работу» по наблюдению за перемещениями китайских сил в регионе.

Несмотря на всё более жёсткие заявления со стороны Пекина, появляется информация о том, что Пелоси всё-таки посетит остров — даже несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена отговорить её от такого демарша, говорится в материале The Guardian. Так, корреспондент тайваньского новостного канала TVBS Лю Тинтин заявила, что по данным её источников, спикер палаты представителей США прибудет в Тайбэй во вторник вечером. О том, что визит в итоге состоится, сообщает и телеканал CNN, который ссылается на чиновников американского и тайваньского правительств. При этом власти Тайваня эти сообщения официально не комментируют, пишет британская газета.

Если Пелоси в конечном счёте прибудет на Тайвань, она станет самым высокопоставленным официальным гостем острова из США с 1997 года, когда его посетил Ньют Гингрич, также занимавший в те годы пост спикера нижней палаты американского конгресса, разъясняют корреспонденты The Guardian. Между тем, именно это обстоятельство больше всего и раздражает Пекин: Пелоси является третьим по старшинству чиновником в американской иерархии после президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, и Пекин устами официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня чётко дал понять, что посещение Тайваня настолько высокопоставленным лицом «приведёт к тяжёлым политическим последствиям», пишут журналисты.

По данным The Guardian, официально продолжающееся сейчас азиатское турне Пелоси остановку на Тайване не предполагает — в опубликованный график её поездки внесены только Сингапур, Малайзия, Южная Корея и Япония. Между тем, члены палаты представителей США Майкл Маккол (Техас, Республиканская партия) и Анна Эшу (Калифорния, Демократическая партия) ранее подтвердили в интервью американским СМИ, что спикер звала их вместе с собой на Тайвань; оба чиновника, впрочем, от такого предложения отказались, сославшись на занятость, сообщает британская газета.

Как подчёркивают корреспонденты The Guardian, турне Пелоси проходит в обстановке «геополитической неопределённости» в Азии — и после того, как спикер посетила в понедельник Сингапур и провела переговоры с премьер-министром страны Ли Сяньлуном, канцелярия премьера сообщила в официальном заявлении, что сингапурский лидер в ходе этой встречи «подчеркнул важность стабильных отношений между США и Китаем для мира и безопасности в регионе».

Народно-освободительная армия Китая (НОАК), которая является крупнейшей в мире, в понедельник отпраздновала юбилейную 95-ую годовщину с момента своего основания, напоминают журналисты The Guardian. В субботу в преддверии торжественных мероприятий НОАК провела в провинции Фуцзянь у острова Пинтань (расположен на противоположной от Тайваня стороне Тайваньского пролива. — ИноТВ) боевые стрельбы, в связи с чем китайское Управление по безопасности мореплавание рекомендовало всем судам обходить этот район, пишет газета.

После того, как информация о возможном визите Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей провинцией, появилась в СМИ, китайские государственные СМИ принялись значительно активнее критиковать курс Вашингтона на тайваньском направлении, а китайские дипломаты в последние дни стали напоминать в соцсетях об официальной позиции КНР, которая придерживается «политики одного Китая», пишет The Guardian. Пекин выражал протест и против визита Ньюта Гингрича в 1997 году, однако тогда он в итоге был вынужден «своё негодование сглотнуть», упоминается в материале британского издания.

Как заявил в интервью The Guardian научный сотрудник Центра китайских исследований Национального университета Тайваня Джордж Ин, перед Вашингтоном на пути к стабилизации ситуации в Тайваньском проливе встала стратегическая дилемма. «С одной стороны, США необходимо демонстрировать поддержку Тайваню — тем паче, что Китай нередко изображает Америку бумажным тигром, у которого нет решимости, чтобы прийти на помощь Тайбэю, — цитирует эксперта издание. — С другой стороны, Америке также необходимо обнадёжить Пекин, показав, что она по-прежнему придерживается принципа одного Китая. Возможный визит Пелоси хорошо показывает, какая это трудная задача — добиться правильного стратегического баланса».