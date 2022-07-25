Times: Китай допустил военный ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай заявлял о возможности «военного ответа», в случае если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси осуществит запланированный на август визит на Тайвань, предаёт The Times. Впрочем, сторонники визита настаивают на том, что Вашингтону необходимо продемонстрировать силу против всё более воинственного Пекина.

Китай пригрозил Соединённым Штатам «решительными мерами» в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает The Times.

Визит Пелоси в Тайбэй, столицу Тайваня, запланирован на август, несмотря на предупреждение американского лидера Джо Байдена о том, что «военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея».

Однако, как отмечает издание, Пекин в частном порядке выступил с «значительно более серьёзной» угрозой в адрес Вашингтона, чем в связи с любыми предыдущими разногласиями.В частности, там предположили возможность «военного ответа» на поездку американского политика на Тайвань.

Поднебесная предостерегла Пелоси и публично. «Если США не откажутся от визита, Китай будет действовать жёстко, чтобы решительно ответить на это и принять контрмеры. Мы имеем в виду именно то, что говорим», — заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

The Times напоминает, что Пелоси должна была совершить визит на Тайвань ещё в апреле, однако тогда вынуждена была отменить поездку из-за положительного теста на коронавирус. Если запланированный на август визит состоится, она станет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань, за последние 25 лет.В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич, на тот момент занимавший пост спикера палаты представителей .

Сторонники визита спикера палаты представителей настаивают на том, что США необходимо продемонстрировать силу против всё более воинственного китайского правительства и не отказываться от визита.

При этом Пелоси, комментируя слова Байдена, отметила, что точно не знает, о чём шла речь. «Возможно, президент говорит о том, что военные боялись, что китайцы собьют наш самолёт или что-то в этом духе», — заявила политик.