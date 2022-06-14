CNBC: министр обороны КНР обвинил США в создании «конфликта и конфронтации»

Глава оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ заявил, что задача улучшения американо-китайских отношений лежит на США, так как Вашингтон «очерняет и сдерживает Пекин, вмешиваясь во внутренние дела Китая», передаёт CNBC. Кроме того, по словам политика, Китай будет бороться с попытками Тайваня провозгласить независимость до «последнего человека».

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ потребовал, чтобы США перестали «клеветать» на Пекин, «очернять» его и сдерживать его развитие, обвинив Вашингтон в попытках «захватить» страны Индо-Тихоокеанского региона, сообщает CNBC.

В ходе выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» Вэй Фэнхэ возложил бремя улучшения напряжённых американо-китайских отношений на Вашингтон.

«Мы просим американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай. Прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая. Двусторонние отношения не могут улучшиться, пока американская сторона не сделает этого», — заявил глава оборонного ведомства Поднебесной в рамках главной конференции Азии по вопросам обороны.

По его словам, вооружённые силы Вашингтона и Пекина «должны прилагать позитивные усилия для установления позитивных отношений». В противном случае — если Соединённые Штаты настроены на конфронтацию — Китай «будет бороться до конца».

При этом политик подчеркнул, что новая индо-тихоокеанская стратегия президента США Джо Байдена ведёт к «конфликту и конфронтации». Как отмечает CNBC, в мае Белый дом объявил о создании Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF) в качестве составляющей части своей стратегии для региона. В ней участвуют 13 стран, но не Китай. По мнению Вэй Фэнхэ, стратегия призвана «захватить страны региона и нацелиться на одну конкретную страну».

«Это стратегия создания конфликта и конфронтации для сдерживания и окружения других. Китай стремится к миру и стабильности и не является агрессором в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил министр обороны, призвав США «укреплять солидарность и противостоять конфронтации и расколу».

Как напоминает CNBC, в субботу в рамках саммита министр обороны США Ллойд Остин назвал Индо-Тихоокеанский регион «приоритетным театром военных действий», который лежит в «сердце американской большой стратегии». Американский политик назвал обнародованную в феврале Индо-Тихоокеанскую стратегию центральной частью предстоящей Стратегии национальной безопасности администрации Байдена и Стратегии национальной обороны его министерства.

Остин подверг резкой критике всё более «принудительный и агрессивный» подход Пекина к Индо-Тихоокеанскому региону, где Китай вовлечён в территориальные споры с несколькими соседями, включая Японию, Индию, Филиппины, Вьетнам и Индонезию. Он также обвинил Китай в «провокационной, дестабилизирующей» военной деятельности вблизи Тайваня.

В воскресенье Вэй Фэнхэ предупредил, что Китай будет бороться с любыми попытками Тайваня провозгласить независимость до «последнего человека».

«Мы будем бороться любой ценой и до самого конца. Это единственный выбор для Китая. Те, кто добивается независимости Тайваня, пытаясь расколоть Китай, определённо ни к чему хорошему не придут, — приводит CNBC слова министра. — Это китайский Тайвань, провинция Китая. Мы добьёмся воссоединения Тайваня».