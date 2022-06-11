Guardian: «не постоим за ценой» — Китай предупредил, что начнёт войну в ответ на отделение Тайваня

На встрече с главой Пентагона министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предостерёг Вашингтон от вмешательства в кризис вокруг Тайваня. По его словам, Пекин «разнесёт вдребезги любой заговор», призванный отделить остров, и «решительно поддержит объединение родины», сообщает The Guardian.

Если Тайвань провозгласит независимость, то Пекин «без колебаний начнёт войну и не постоит за ценой». С таким заявлением на встрече в Сингапуре со своим американским коллегой Ллойдом Остином выступил глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ, передаёт The Guardian.

По словам издания, предупреждение прозвучало во время кулуарного общения министров. Вэй заверил Остина, что Пекин «разнесёт вдребезги любой заговор», призванный отделить Тайвань, и «решительно поддержит объединение родины».

В свою очередь, глава Пентагона подчеркнул, что в регионе важно сохранить мир и противодействовать «односторонним изменениям статус-кво». Он также призвал Китай воздержаться от «дальнейших дестабилизирующих действий» в отношении острова, отмечает издание.

В своём выступлении Остин раскритиковал «провокационную» военную активность Китая вблизи Тайваня. Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Тайбэй и других региональных союзников, но при этом сделают всё возможное для разрядки отношений с Поднебесной, несмотря на её «всё более агрессивные действия» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединённые Штаты сохранят присутствие в регионе, но понимают, что нельзя допустить обострения ситуации. «Мы не ищем конфронтации или конфликта. И мы не стремимся к новой холодной войне, созданию азиатского НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки», — пояснил он.

МИД Тайваня осудил «абсурдные» претензии Китая и поблагодарил Вашингтон за демонстрацию поддержки. Официальный представитель ведомства Джоанн Оу заявила, что Тайбэй «не поддастся силовым угрозам», обращает внимание издание.

Напряжённость вокруг Тайваня обострилась, в том числе из-за участившихся «вторжений» китайских самолётов в его зону противовоздушной обороны. Во время недавнего визита в Японию Джо Байден пообещал защищать остров в случае нападения. Однако впоследствии Белый дом заявил, что его политика «стратегической неопределенности» относительно участия в потенциальном конфликте осталась неизменной, напоминает The Guardian.