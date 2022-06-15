Помпео: США нужна надёжная стратегия перед лицом «китайской угрозы» — но команда Байдена её лишь констатирует
У нас в эфире бывший госсекретарь США, заслуженный сотрудник Гудзоновского института и обозреватель Fox News Майк Помпео. Рада Вас видеть, министр.
МАЙК ПОМПЕО, экс-госсекретарь США: Взаимно, Марта.
Спасибо. Я хочу включить фрагмент заявления президента Джо Байдена, его ответ на вопрос о том, чего он рассчитывает добиться своим визитом в Саудовскую Аравию, о котором должны вскоре сообщить. Давайте ещё раз его послушаем.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Так получилось, что в Саудовской Аравии проходит встреча более серьёзного масштаба. Поэтому я туда и еду. Речь идёт об их национальной безопасности, о национальной безопасности Израиля. У меня есть программа — и она касается и других вопросов, помимо энергетики.
Сможете нам расшифровать, что он имеет в виду?
МАЙК ПОМПЕО: Боюсь, что не могу, Марта. Не уверен, что он и сам сможет. Послушайте, он загнал себя в угол. Он делал заявления, которые совершенно не соответствуют лучшим интересам Америки. Он говорил, что хотел сделать Саудовскую Аравию «парией». А ведь это важный партнёр в плане обеспечения безопасности наших друзей и союзников в регионе. Саудовская Аравия играет важную роль в мировой экономике.
И когда лидер Саудовской Аравии — несмотря на все недостатки, которые она демонстрировала на протяжении многих десятилетий, — предпринимает реальные усилия по реформации этой страны… Я надеюсь, что он перезагрузит отношения с Соединёнными Штатами. Наши отношения (администрации Трампа. — ИноТВ) с ними активно работали на благо американцев, чтобы они жили богаче и безопаснее. Но из-за того, что The Washington Post разозлилась, саудовцы отказались от невероятно крепких отношений с США, которые играют крайне важную роль для американцев.
Очевидно, убийство Джамаля Хашукджи — это крайне гнетущее событие. Вы выступали за то, чтобы призвать виновных к ответу за такие действия. Вам это удалось?
МАЙК ПОМПЕО: Марта, здесь есть два момента. Во-первых, убийство любого человека в любой точке планеты — это, очевидно, ужасно. Дело Джамаля Хашукджи не исключение. Стоит отметить, что иранцы убили больше людей с момента гибели Хашукджи, чем любая террористическая группировка в мире, но администрация Байдена сидит с ними за одним столом и ведёт с ними переговоры о том, как бы им всучить побольше американских денег. Просто напоминаю.
Во-вторых, да, мы призвали их к ответу. Я не помню точное число, но мы, без тени сомнения, установили, что к убийству Джамаля Хашукджи были причастны 10—15 человек. Мы — то есть Минфин и Госдеп — наложили на них санкции. Мы ясно дали понять, что такое поведение для нас неприемлемо. Однако у нас также есть более важная задача: добиться того, чтобы наша экономика оставалась сильна, а на иранцев, которые стоят за львиной долей проблем на Ближнем Востоке, оказывалось давление, а также, чтобы у саудовцев — как и ряда других наших партнёров — была возможность защититься от постоянных ракетных обстрелов со стороны Йемена и Ирана.
Мы стали свидетелями того, что администрация Трампа добилась на этом направлении значительного прогресса, притом что управляли этим процессом в том числе и вы, особенно когда речь заходит об «Авраамовых соглашениях». И мне кажется, что президент в какой-то мере намекал на подобные отношения, когда говорил о безопасности израильтян и саудовцев. Посмотрим, что у него получится. Надеюсь, он продолжит работу на этом направлении.
Хорошо, давайте обратим внимание на то, что сказал министр обороны Ллойд Остин и обсудим китайскую тематику. Вот, что он заявил во время своего визита в Сингапур. Там он выступил с довольно жёстким утверждением о деятельности Китая в Тайваньском проливе. Послушайте.
ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Мы наблюдаем всё больше попыток принуждения, исходящих от Пекина. Мы видим, что провокационная и дестабилизирующая военная активность рядом с Тайванем лишь набирает обороты. Шаги КНР грозят подрывом безопасности, стабильности и процветания на Тихом океане.
Это более жёсткая риторика, учитывая, что глава Пентагона обычно называет такое поведение «нарастающим вызовом». Что -Вы по этому поводу думаете?
МАЙК ПОМПЕО: Марта, это жёсткая риторика, однако он говорит о силе Коммунистической партии, вместо того чтобы делать акцент на силе США и наших партнёров и союзников в регионе. Хотелось бы, чтобы министр Остин говорил не о том, чем занимается Китай, а о том, что готова предпринять администрация Байдена для защиты суверенитета Тайваня, а также гарантировать, чтобы торговые суда могли и впредь бороздить Южно-Китайское море. Обо всех этих моментах говорит Коммунистическая партия Китая. В своей речи он просто рассказал обо всех этих неблаговидных действиях, которыми КПК может заниматься ещё долго.
Что нам нужно — так это выработать надёжную стратегию перед лицом той вполне реальной угрозы, которую КПК представляет для США, а также основополагающих понятий о человеческой свободе и достоинстве по всему миру.
При этом китайские министры заявляют, что США ждёт провал, если мы будем вмешиваться в дела этого региона, добавляя также, что они готовы защищать свой национальный суверенитет, безопасность, а также территориальную целостность любой ценой. Вот что заявляет китайское руководство. Госсекретарь Помпео, всегда рада с Вами пообщаться. Большое спасибо.
МАЙК ПОМПЕО: Спасибо, Марта.
Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.
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