Times: Помпео скинул 40 килограммов в надежде побороться за президентское кресло

В последние месяцы экс-госсекретарь США Майк Помпео заметно сбавил в весе, пишет The Times. Хотя сам политик пока не раскрывал своих планов о возможном участии в выборах президента 2024 года, его похудение может быть связано с предстоящей гонкой за пост в Белом доме, считает издание.

В интернете появились изображения заметно похудевшего Майка Помпео. Они дали основания для предположения о том, что бывший госсекретарь США планирует потягаться за президентское кресло в 2024 году, пишет The Times.

По словам издания, сам Помпео всё ещё не раскрыл, собирается ли он участвовать в гонке за пост в Белом доме. Но некоторые американские СМИ уже включили его в десятку возможных кандидатов Республиканской партии.

«Америка видит меньше Помпео не только потому, что администрация Трампа покинула Белый дом. Его действительно стало меньше, если быть точнее, то на 90 фунтов (почти на 41 килограмм. — ИноТВ)», — саркастически замечает газета New York Post, которая взяла интервью у политика.

Экс-директор ЦРУ признался, что решил вести более здоровый образ жизни после взвешивания в июне прошлого года. Политик обнаружил, что впервые в жизни весит почти 300 фунтов (136 килограммов. — ИноТВ). Он объяснил, что его вес постепенно увеличивался после избрания в конгресс в качестве представителя штата Канзас в 2010 году.

Помпео заявил, что он «начал заниматься спортом не каждый день, но почти каждый день, и правильно питаться, после чего вес начал уходить». По его утверждению, он не ходил в тренажёрный зал, а предпочёл купить собственное оборудование для домашних тренировок.

«Мы (семья Помпео. — ИноТВ) итальянцы, и нам нравится сытные застолья с пастой, хлебом, сыром и десертами. Мы по-прежнему будем ими наслаждаться в компании друзей и родственников. Только я теперь буду тем парнем, который говорит: «Ага, пожалуй, я возьму салат», — сказал экс-глава Госдепартамента.

Помпео, проработавший в администрации Трампа четыре года, до сих пор избегал давать прямой ответ на вопрос о своих президентских амбициях. Но в прошлогоднем интервью Fox News он отметил, что «всегда готов к хорошей драке». Более того, политик посещал штаты, в которых проводятся досрочные президентские выборы, лишь подтверждая слухи о своём возможном выдвижении, обращает внимание The Times.