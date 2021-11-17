Insider: пришлось косить под сумасшедшего — бывший глава Пентагона о своих попытках удержать Трампа от бомбардировки Ирана
Кристоферу Миллеру, занявшему в ноябре 2020 года пост исполняющего обязанности министра обороны США в администрации Дональда Трампа после увольнения его предшественника Марка Эспера, пришлось вести себя «как чёртову сумасшедшему», чтобы отговорить президента от атаки на Иран. Об этом пишет журналист ABC News Джонатан Карл в своей новой книге Betrayal: The Final Act of the Trump Show («Предательство: заключительный акт трамповского представления»), с которой ознакомился Insider.
Как утверждает Карл, Миллер заступал на свой пост с довольно «скромными целями»: «никаких военных переворотов, никаких больших войн, никаких войск на улицах». Свою «стратегию сдерживания» новый глава Пентагона получил возможность пустить в ход уже на встрече 12 ноября. На ней присутствовал также сам президент, вице-президент Майк Помпео, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен и министр финансов Стивен Мнучин.
Тогда новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показал, что Иран существенно увеличил свои запасы обогащённого урана и уже в течение шести месяцев сможет производить вооружения. Трамп и его команда обсуждали, как США на это отреагировать.
По информации Карла, в какой-то момент президент повернулся к Миллеру и спросил, можно ли уничтожить иранскую ядерную программу с помощью авиаударов. «Да, господин президент. Мы точно можем так сделать», — ответил глава Пентагона и подробно описал план, который включал в себя отправку в Иран более 100 пилотируемых военных самолётов.
Миллер предупредил Трампа, что у иранцев сильная система противовоздушной обороны. «Возможно, мы потеряем несколько самолётов. Может, увидите, как собьют три, четыре или шесть самолётов. Просто хочу убедиться, что вы нормально к этому относитесь», — добавил министр.
По всей видимости, беседа президента с новым главой Пентагона вызвала обеспокоенность у Помпео, несмотря на то что тот всегда был наиболее воинственно настроен по отношению к Тегерану. Во время встречи он возражал Миллеру и предупреждал, что атака будет ошибкой и может привести к более масштабной войне в регионе. А позднее, как утверждает автор книги, вице-президент позвонил генпрокурору Биллу Барру и поделилися сомнениями насчёт нового министра обороны, который, по мнению Помпео, мог подтолкнуть Трампа развязать реальную войну с Ираном.
Однако, как объяснил Карлу сам Миллер, он применил против Трампа реверсивную психологию. На самом деле новый глава Пентагона не хотел нападать на Иран и подумал, что, если Трампу объяснить, как это будет выглядеть на деле, тот тоже откажется от такой затеи.
«Я изображал из себя чёртова сумасшедшего. И все думали: «Так, он тут новенький. Вконец чокнутый. Не слушайте его». А я такой: «Ладненько, если делать эту фигню, так давайте делать», — цитирует журналист в своей книге Миллера. «Я понял, что, имея дело с задиристыми людьми, часто, если ты ведёшь себя ещё более задиристо, они идут на попятную. Им кажется: «Ага, я ненормальный, но этот парень совсем уж отбитый», — поделился бывший временный глава Пентагона.
Как отмечает Insider, Помпео на запрос о комментарии не ответил.
Издание напоминает, что у США и Ирана давно непростые отношения, но напряжённость достигла рекордно высокой отметки при администрации Трампа, в особенности после того, как президент вышел из ядерной сделки, заключённой при его предшественнике Бараке Обаме в 2015 году.
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