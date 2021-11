Insider: в администрации Трампа хотели уволить министра обороны за отказ от флагов Конфедерации

Журналист Джонатан Карл опубликовал в соцсетях рабочую записку, составленную главой управления кадров в администрации Дональда Трампа Джоном Макэнти в октябре 2020 года. Как выяснилось из документа, Макэнти рекомендовал уволить министра обороны Марка Эспера по 17 причинам, включая отказ вывешивать флаги Конфедерации на военных базах США, поддерживать запрет на трансгендеров в армии и наносить удары по местам культурного наследия в Иране, пишет Insider.

В октябре 2020 года Джон Макэнти, занимавший на тот момент пост руководителя управления кадров Белого дома в администрации Дональда Трампа, написал служебную записку, в которой изложил 17 причин, почему следует уволить министра обороны Марка Эспера. Об этом в соцсетях рассказал журналист ABC News Джонатан Карл, автор новой книги Betrayal: The Final Act of the Trump Show («Предательство: заключительный акт трамповского представления»), пишет Insider.

В указанном документе Макэнти рекомендует незамедлительно уволить Эспера на следующий день после президентских выборов 3 ноября. Временным главой Пентагона, по мнению руководителя управления кадров, следовало назначить директора Национального антитеррористического центра Криса Миллера, на смену которому потом пришёл бы «толковый министр обороны — такой, как Роберт О’Брайен».

Как напоминает Insider, в реальности всё произошло отчасти так, как рекомендовал Макэнти. Миллер заменил Эспера 9 ноября, спустя два дня после того, как большинство новостных ресурсов объявили о победе на выборах демократа Джо Байдена.

Среди причин, по которым следует уволить Эспера, Макэнти назвал несколько любопытных пунктов, продолжает издание. Так, главе управления кадров не слишком нравилось, что, вступая в должность, министр пообещал быть вне политики, как его предшественник Джим Мэттис, и занимался инициативой, запрещающей вывешивать флаг Конфедерации на военных объектах.

Кроме того, в качестве аргумента за увольнение Эспера Макэнти привёл тот факт, что министр отказался от ударов по местам культурного наследия в Иране «в случае обострения конфликта», а также «продемонстрировал незаинтересованность в поддержке президентского запрета на трансгендеров» в армии. Макэнти указал, что «всем заправляет» Объединённое командование, а Эспер, получивший прозвище Yesper («ДАспер»), остаётся в тени и не осуществляет должного контроля. Также глава управления кадров обратил внимание, что министр выступил против того, чтобы в июне 2020 года Трамп, пользуясь Законом о восстании 1807 года, направил войска в американские города, охваченные протестами против расовой несправедливости.

По данным Джонатана Карла, рабочая записка Макэнти была одним из целого ряда документов, где были указаны имена десятков сотрудников оборонных ведомств, которые не сошлись во взглядах с Трампом и были рекомендованы к увольнению. Большую часть из них составил некий Джош Уайтхаус, сторонник Трампа, которому было всего 25 лет, когда его назначили в администрации на пост координатора, работающего с федеральными ведомствами. Как утверждает автор книги, Уайтхаус заявлял, что «отправляется в Пентагон, чтобы уволить Эспера и этих отморозков из глубинного государства».

По словам Карла, самого Макэнти, которому было всего 29 лет, когда он писал рабочую записку по Эсперу, в 2018 году уволили из Белого дома, когда в ходе проверки обнаружилось, что он «откладывал подозрительно крупные суммы» от азартных игр на свой банковский счёт. Позднее его снова наняли, и он дослужился до главы управления кадров. На запрос о комментарии от Insider Макэнти не ответил.