Insider: Болтон уверен, что Трамп не пойдёт на выборы из страха прослыть неудачником

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил уверенность в том, что экс-президент США не станет участвовать в выборах 2024 года, поскольку боится проиграть, сообщает Insider. Между тем, по его мнению, Дональд Трамп до самого последнего мгновения будет намекать на возможное выдвижение своей кандидатуры, чтобы таким образом не утратить всеобщего внимания.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что экс-президент США не станет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года, поскольку боится прослыть неудачником, пишет Insider.



Болтон в интервью британскому каналу ITV отметил, что, по его мнению, Трамп и дальше будет намекать на своё возможное участие в выборах, но в конечном итоге не станет добиваться выдвижения своей кандидатуры от Республиканской партии.



«Не думаю, что Трамп будет баллотироваться на пост президента в 2024 году, — сказал Болтон. — По-моему, в глубине души он знает, хотя и никогда этого не признает, что действительно проиграл в 2020 году, и очень боится проиграть в 2024-м, поскольку, если он и ненавидит что-то в этом мире, так это, когда его называют неудачником».



Болтон также выразил уверенность в том, что Трамп до самого последнего мгновения будет постоянно говорить о своём возможном участии в выборах.



«Поскольку если бы он вдруг заявил, что не собирается быть кандидатом, то он лишился бы всеобщего внимания, а это ему тоже не нравится», — подчеркнул бывший советник Трампа.



Как напоминает Insider, Трамп уже неоднократно намекал на то, что рассматривает возможность очередного выдвижения своей кандидатуры в 2024 году. Более того, он до сих пор обладает огромным влиянием на Республиканскую партию, отмечается в статье.