Болтон: эра Трампа закончилась — внешняя политика Вашингтона возвращается к норме

Американские республиканцы и демократы, которые во время президентства Дональда Трампа отошли от своих традиционных линий во внешней политике, похоже, начинают возвращаться к норме, считает экс-советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Как пишет Болтон в своей статье для WSJ, в последних решениях Джо Байдена и реакции на них со стороны Республиканской партии уже прослеживается привычная политическая динамика — а влияние Трампа на республиканцев, похоже, слабеет.

«Характерные особенности» бывшего президента США Дональда Трампа и сопротивление ему со стороны Демократической партии спровоцировали серьёзный сдвиг, в результате которого две главные партии США отклонились от традиционных для них подходов к внешнеполитическим делам, пишет на страницах The Wall Street Journal бывший президентский советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Вместе с тем, как констатирует Болтон, американская внешняя политика теперь возвращается к норме. По мысли автора, такое возвращение обозначили два недавних решения администрации нынешнего главы государства Джо Байдена — и реакция на них со стороны его политических оппонентов.

Как напоминает Болтон, на прошлой неделе Вашингтон, реагируя на взлом китайскими хакерами почтовых серверов компании Microsoft, смог вдохновить Евросоюз и НАТО на осуждающие заявления с протестом против данной кибератаки — однако эти заявления в итоге оказались крайне мягкими и недостаточно критичными по отношению к Пекину, а никаких других мер команда Байдена, уверявшая, что «не будет себя сдерживать», так и не предприняла. Чуть ранее Байден, который до этого заявлял, что выступает против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», отменил санкции, которые могли бы положить проекту конец и, по существу, дал понять, что США больше не будут пытаться помешать его завершению, подчёркивает Болтон.

В обоих случаях американский президент немедленно попал под шквал критики со стороны республиканцев, которых особенно рассердил тот факт, что если бы вялый ответ на китайские кибератаки и российские газовые амбиции позволил себе дать Трамп, демократы бы тут же перешли в наступление, объявив, что Трамп пытается задобрить Си Цзиньпина, и вновь подняв шум по поводу так называемого «сговора с Россией», пишет автор.

На деле же республиканцы и демократы всего лишь возвращаются к традиционным для себя позициям, убеждён Болтон. По мнению экс-советника, по вопросу Китая Трамп проявлял непоследовательность, то заявляя о том, что вот-вот заключит с Пекином крупнейшую торговую сделку в истории, то налагая на него пошлины — а критикуя КНР, к примеру, подчёркивал, что коронавирус пришёл в другие страны из Уханя, но не припоминал Поднебесной ни Северную Корею, ни Гонконг, ни проблемы с правами человека. По существу, Трамп толком и не придерживался по отношению к Пекину «жёсткой линии», вместо этого проявляя обычный для себя «оппортунизм», а потому с уверенностью сказать, как он повёл бы себя с Китаем, избравшись на свой срок, не может никто, рассуждает автор. Однако Байден определённо продемонстрировал в этом плане слабость — и республиканцы, увидев это, поспешили напомнить о том, что считают важным противостоять растущей экономической, политической и военной угрозе со стороны КНР, пишет он.

Даже несмотря на «суматошный» стиль правления Трампа, его советники-республиканцы регулярно рекомендовали ему вводить в отношении России жёсткие санкции, и он, пусть и неохотно, такие санкции зачастую одобрял, продолжает Болтон. Выход США из Договоров по открытому небу (ДОН) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Трамп также инициировал по совету республиканцев, подчёркивает он. Теперь же, благодаря отсутствию Трампа, представители Республиканской партии в конгрессе могут в полную силу выступить против «пассивной» позиции Байдена по вопросу «Северного потока — 2», считает бывший советник.

Влияние Трампа на сферу нацбезопасности внутри Республиканской партии несомненно слабеет и уже не восстановится — об этом, в частности, говорит то обстоятельство, что инициированный Байденом вывод войск из Афганистана, которого добивался и его предшественник, встретил жёсткое сопротивление со стороны конгрессменов-республиканцев, которые почти единогласно выступили против этого шага, рассуждает Болтон. По северокорейскому вопросу Байден пока чёткой позиции не обозначил — однако, судя по всему, его подход аналогичен «стратегическому терпению» Барака Обамы, за восемь лет правления которого Пхеньян достиг серьёзных успехов в плане разработок ядерного оружия; впрочем, даже такая политика не так плоха, как «показуха» со стороны Трампа, который своими встречами с Кимом Чен Ыном не добился ничего, отмечает автор.

По иронии судьбы, в тех внешнеполитических вопросах, где Трамп как раз придерживался традиционной республиканской линии — Иран, Венесуэла и Куба, — у Байдена вернуться к «демократической норме» получается с большим трудом, пишет Болтон. По мысли экс-советника, несмотря на отчаянные попытки восстановить «ядерную сделку» с Тегераном, нынешний президент, похоже, понял, насколько ужасными последствиями для него обернётся «пасование» перед иранцами, и поэтому «сдаёт назад» — ну а что касается Кубы и Венесуэлы, политический курс Обамы в их отношении для Байдена станет в ряде штатов политическим самоубийством на следующих выборах.

«С момента вступления господина Байдена в должность минуло только полгода, а политика уже возвращается к знакомым очертаниям, — в заключение отмечает Болтон. — А господин Трамп всё больше становится фигурой, которую видно только в зеркале заднего вида».