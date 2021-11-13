CBS News: бывшего помощника Трампа обвинили в неуважении к конгрессу

Стиву Бэннону, бывшему главному стратегу Белого дома при президенте Дональде Трампе, предъявили обвинения в неуважении к конгрессу за его отказ явиться для дачи показаний в специальный комитет по расследованию событий 6 января, передаёт CBS News. По каждому из двух предъявленных ему пунктов обвинения Бэннону грозит до $1 тыс. штрафа и до 1 года тюремного заключения, говорится в материале.

Добрый вечер! Спасибо, что присоединились к нам этим пятничным вечером. Мы начинаем со срочной новости: с новых обвинений, выдвинутых против Стива Бэннона, главного стратега бывшего президента Трампа.



Президент Трамп дал своим союзникам указание не сотрудничать с расследованием конгресса по кровопролитному штурму Капитолия в январе этого года. Бэннон входит в число тех помощников, которые отказались общаться с законодателями. Сегодня ему были предъявлены обвинения по двум эпизодам неуважения к конгрессу.



Ожидается, что в понедельник он сдастся в руки правосудия.



Кроме того, бывшему главе аппарата Белого дома при президенте Трампе Марку Медоузу было дано время до сегодняшнего дня на то, чтобы ответить на повестку от тех же следователей. Он так же в конгресс не явился, и теперь ему могут быть предъявлены те же обвинения.



Следователи хотят знать, что конкретно президент Трамп и его советники делали и с кем они общались в преддверии и во время этого ожесточённого восстания. Всё это привело к обострению юридического противостояния между командой Трампа и членами палаты представителей, которые сейчас пытаются найти ответы.



С нами на связи с Капитолийского холма корреспондент CBS News Николь Киллион, которая сообщит нам подробности. Николь, добрый вечер!



НИКОЛЬ КИЛЛИОН, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Нора. Реакция со стороны законодателей сегодня была очень быстрой. Как этим вечером заявили в специальном комитете, обвинения, выдвинутые против Стива Бэннона, отправляют всем, кто пытается мешать их расследованию, чёткое послание, что людей, на которых законы не распространяются, нет.



Сегодня бывший стратег Белого дома Стив Бэннон был обвинён по двум пунктам в неуважении к конгрессу за то, что не явился по повестке от специального комитета, расследующего произошедший 6 января штурм Капитолия.



Согласно обвинительному заключению, Бэннон не предоставил документов и письменных показаний, а также сам не явился для дачи показаний. Максимальное наказание по каждому из пунктов составляет до одной тысячи долларов штрафа и до одного года тюрьмы.



Бэннон стал первым человеком, которому были предъявлены обвинения в рамках расследования событий 6 января. Согласно предположениям комитета, Бэннон, по всей видимости, сыграл многостороннюю роль в событиях 6 января и обладал конкретными знаниями о них. К числу этих знаний относится и вот это предупреждение, прозвучавшее на его подкасте 6 января.



СТИВ БЭННОН, бывший стратег Белого дома (запись): Завтра ад вырвется на свободу. Происходить всё будет отнюдь не так, как вы думаете. Всё будет проходить совсем иначе.



ЗОИ ЛОФГРЕН, конгрессмен-демократ, член специального комитета: Это важный шаг для Минюста. И мне хорошо известно, что люди считают это решением генерального прокурора. И я полагаю, что в конце концов последнее слово останется за ним.



Обвинительное заключение появилось в то самое время, когда Марк Медоуз, глава аппарата Белого дома при бывшем президенте, так сегодня и не предстал перед специальным комитетом. И комитет уже пригрозил также выдвинуть против него обвинения в неуважении, заявив: «К сожалению, господин Медоуз решил присоединиться к очень небольшой группе свидетелей, которые считают себя выше закона».



Господин Трамп также привлёк к себе дополнительное внимание за то, что выступил в защиту своих сторонников, требовавших расправы над Майком Пенсом. В частности, ранее в этом году в интервью журналисту ABC News Джонатану Карлу он заявил следующее.



ДЖОНАТАН КАРЛ, журналист ABC News (запись): Вы же слышали, что они скандировали. Это было ужасно.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США (запись): Он мог бы… Знаете, люди были очень разгневаны.



ДЖОНАТАН КАРЛ: Они кричали: «Повесить Майка Пенса!».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Потому что, Джон, таковы общие настроения.



НИКОЛЬ КИЛЛИОН: Специальный комитет не указал на то, как скоро сможет выдвинуть в отношении Медоуза обвинения в неуважении. Бэннон должен сдаться в руки правосудия здесь, в Вашингтоне, в ближайший понедельник. Нора.



Николь Киллион. Благодарю вас.



Дата выхода в эфир 13 ноября 2021 года.