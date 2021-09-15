FAZ: в Вашингтоне восстановят ограду вокруг Капитолия в преддверии нового митинга

Полиция объявила об усилении мер безопасности в Вашингтоне в связи с запланированным на 18 сентября митингом сторонников Дональда Трампа, сообщает Frankfurter Allgemeine. В конце недели планируется установить металлические ограждения вокруг Капитолия. С помощью тщательных приготовлений правоохранительные органы стремятся не допустить повторения событий 6 января, когда протестующие прорвали оцепление и ворвались в здание конгресса.

В конце этой недели полиция планирует восстановить металлические ограждения вокруг Капитолия, возведённые после штурма здания конгресса США 6 января. В понедельник новый начальник полиции Капитолия Томас Мэнджер проинформировал лидеров Демократической и Республиканской партий в палате представителей и сенате об усилении мер безопасности, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси потребовала провести брифинг. Причиной усиления мер безопасности является запланированный на субботу митинг под лозунгом «Справедливость для 6 января», на котором сторонники бывшего президента Дональда Трампа намерены выступить в защиту американцев, задержанных за участие в массовых протестах, завершившихся штурмом Капитолия.

Участники акции планируют собраться на Юнион-сквер у подножия Капитолийского холма. После брифинга Мэнджер объявил, что, «если всё пройдёт хорошо, ограду уберут очень быстро». Всем потенциальным нарушителям спокойствия начальник полиции посоветовал оставаться дома. По его словам, полиция не потерпит насилия и немедленно примет меры.

Действия полиции Капитолия и других полицейских подразделений округа Колумбия во время штурма 6 января вызвали резкую критику. В минувшие выходные Мэнджер обратился за помощью к полицейским подразделениям соседних штатов — Мэриленда и Вирджинии. Кроме того, полиция Капитолия находится в контакте с Пентагоном.

Как сообщает издание, полиция Капитолия выразила обеспокоенность активностью на праворадикальных онлайн-форумах. Эксперты, напротив, отмечают, что, в отличие от периода до 6 января, в этот раз со стороны праворадикальных группировок наблюдается довольно слабая онлайн-активность.

Мэтт Брейнард, бывший сотрудник предвыборного штаба Трампа, является одним из организаторов митинга. Он подчёркивает, что речь идёт об исключительно мирном протесте. Ограждения, по его словам, служат в качестве «театральной декорации». Лидеры ультраправой группировки Proud Boys призвали своих членов отказаться от участия в митинге из-за опасности ареста.

Среди сторонников Трампа преобладает мнение о том, что лишь несколько участников протестов 6 января совершали преступные деяния. Подавляющее большинство «демонстрантов» были мирными. Они просто собирались выразить своё несогласие с «фальсификацией выборов» демократами. Также широко распространена версия о том, что беспорядки на самом деле организовали агенты ФБР под прикрытием, отмечает издание.

За последние несколько месяцев силы правопорядка арестовали более 500 человек в 40 штатах за участие в протестах 6 января. Многие сторонники Трампа считают их «военнопленными». Сам Трамп назвал протестующих «великими патриотами». По его словам, многие из тех, кто прошёл маршем к Капитолию США, были арестованы по ошибке, пишет Frankfurter Allgemeine.