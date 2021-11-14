Hill: бывший советник Трампа заявил, что США нужна единая религия

Для единства нации США нужна единая религия, пишет The Hill, ссылаясь на слова бывшего советника Дональда Трампа по безопасности Майкла Флинна. Издание напоминает, что Флинн и раньше часто позволял себе неоднозначные высказывания.

Бывший советник Дональда Трампа по безопасности Майкл Флинн предложил ввести в США единую религию, сообщает The Hill. «Если мы хотим, чтобы у нас была единая нация, то нам нужна единая религия», — приводит издание слова Флинна.

Кроме того, Флинн обвинил действующего президента Джо Байдена в фальсификации выборов. Как отмечает The Hill, высказывания Флинна были поддержаны казначеем штата Огайо Джошом Манделем.

Издание напоминает, что Флинн и раньше был известен своими спорными высказываниями. К примеру, в июле этого года он попал под огонь критики за фотографию с штурмовой винтовкой в руках и подписью «я нашёл кое-кого в Вашингтоне». Позднее он также фактически призывал к военному перевороту по примеру Мьянмы, где местная армия захватила власть.

The Hill напоминает, что Флинн был первым советником Трампа по безопасности, однако на этой должности он проработал лишь 22 дня, после чего ушёл в отставку.