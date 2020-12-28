WT: Флинн призвал американских патриотов не дать конгрессу присвоить победу Байдену

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн призвал сторонников выйти на протест в Вашингтоне или в столицах своих штатов 6 января. В этот день конгресс США должен будет подтвердить голосование коллегии выборщиков и официально признать победу Джо Байдена на президентских выборах, пишет The Washington Times.

Сторонники Дональда Трампа должны устроить общенациональный протест, когда конгресс соберётся, чтобы официально объявить о поражении действующего президента на ноябрьских выборах. С таким призывом выступил бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн, передаёт The Washington Times.

Совместное заседание американского парламента должно состояться 6 января. На нём будут подсчитаны и официально подтверждены результаты голосования коллегии выборщиков, которая объявила победителем президентской гонки Джо Байдена, поясняет издание.

«6 января патриоты со всех уголков страны, которые не могут добраться до федеральной столицы, должны уважительно и мирно опротестовать фальсифицированные выборы в столицах своих штатов», — написал Флинн в Twitter.

Трамп и Флинн относятся к числу видных республиканцев, которые утверждают, что ноябрьские выборы были сфальсифицированы и, следовательно, Байден не мог на них выиграть. Однако никаких достоверных доказательств, подтверждающих их заявления, до сих пор не появилось, подчёркивает издание.

Ранее Трамп также упомянул в своём микроблоге о планах его сторонников провести митинг в Вашингтоне 6 января. При этом он раскритиковал Минюст и ФБР за нежелание расследовать «крупнейшую аферу» в истории США, несмотря на наличие «неопровержимых доказательств».

В ответ Флинн написал, что знает о несправедливости Минюста не понаслышке. Ведь он был одним из нескольких союзников Трампа, которые стали фигурантами расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Отставной генерал-лейтенант покинул администрацию Трампа в начале 2017 года на фоне сообщений о том, что он давал ложные показания ФБР. Позже Флинн признал себя виновным по соответствующему пункту обвинения, но в конечном итоге был помилован президентом в прошлом месяце. С тех пор он неоднократно предлагал Трампу ввести «ограниченное военное положение» и поручить армии обеспечить контроль над новыми выборами, напоминает The Washington Times.