Newsmaх: Флинн допустил, что Трамп может ввести в колеблющиеся штаты войска для проведения перевыборов

В эфире Newsmax экс-советник Белого дома Майкл Флинн обсудил варианты действий, которыми может воспользоваться действующий американский президент, чтобы оспорить результаты ноябрьского голосования. По его мнению, Дональд Трамп имеет право использовать военную силу, чтобы провести повторные выборы в колеблющихся штатах.

До меня доходят слухи. Вы слышали о перестановках в Пентагоне. Назначают людей, которые могут не возражать против агрессивных действий. И у президента есть определённые варианты, по крайней мере, на бумаге. Не могли бы вы нам рассказать, что это за варианты? И поделиться своим мнением, сможет ли он ими воспользоваться?

МАЙКЛ ФЛИНН, экс-советник Дональда Трампа: Я не знаю, воспользуется ли они этими вариантами. Президент должен готовиться к любому исходу, потому что мы не можем позволить, чтобы с целостностью выборов так обращались. Это совершенно неприемлемо. Мы ни за что на свете не сможем развиваться как нация при таких условиях.

У президента есть варианты. Я только что упомянул один из них. По его приказу могут быть немедленно изъяты все машины (для голосования. — ИноТВ) в стране. Он также может распорядиться… если он захочет, то в колеблющихся штатах он может использовать войска, ввести их в эти штаты и фактически заново провести в выборы в каждом из них.

Это не будет беспрецедентным. Некоторые говорят о военном положении так, словно оно никогда раньше не вводилось. Закон о военном положении применялся 64 — 64! — раза, Грэг.

Я не призываю к этому шагу. У нас существует конституционный процесс. Очевидно, что у нас есть конституционный процесс. Как вы отметили в прошлом сегменте, его необходимо исполнять. Но я должен признаться, меня немного волнует Верховный суд и его председатель Джон Робертс. Я хочу сказать: нельзя валять дурака с самой основой конституции Соединённых Штатов.

И я думаю, если Верховный суд не вмешается и, по крайней мере, не убедится, что основа конституции сохраняется… Им всего лишь нужно взглянуть на доказательства. Я не уверен, более того, я не думаю, что к настоящему моменту Верховный суд США вник в суть хотя бы одного из дел, которые были представлены. Они изучали обработанные данные, была ли перечеркнута t и поставлены ли точки над i. И это неприемлемо. Мне кажется, это говорит об отсутствии мужества, морали, моральных принципов у Верховного суда и его председателя.

И честно говоря, я думаю, речь идёт о беспрецедентном случае. Это ключевой момент в нашей истории. И мы должны требовать большего от Верховного суда. И очевидно — я ещё кое-что скажу и прервусь, — мы... я жду большего от Республиканской партии. Они должны подняться и бороться за действующего президента.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2020 года.