Washington Post: Россия взломала не только компьютеры, но и умы американцев

На фоне сообщений о масштабной хакерской атаке против американских компьютерных сетей, которую уже приписали Москве, как-то забылась российская кампания по дезинформации — а она, между тем, так сильно изменила мировую информационную среду, что теперь российским арсеналом пропаганды активно пользуется даже президент США, пишет колумнист The Washington Post Фарид Закария. Как подчёркивает журналист, фирменные методы Дональда Трампа — повторять выгодную для него ложь как можно быстрее и громче, не думая об истине — сильно напоминают новую стратегию российских пропагандистов.

Чем больше информации появляется о недавней хакерской атаке против важнейших компьютерных сетей США, ответственность за которую в Америке возлагают на Россию, тем яснее становится, что она была «огромной, беспрецедентной и сокрушительной», пишет колумнист The Washington Post и ведущий CNN Фарид Закария. Экс-советник президента Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт, к примеру, заявил, что даже на то, чтобы установить, какие из сетей хакеры теперь полностью контролируют, а в какие — лишь проникли, понадобятся многие годы; эксперт по компьютерной безопасности из Стэнфордского университета Алекс Стэймос назвал атаку «одной из самых серьёзных хакерских кампаний в истории»; а журналист The New York Times и автор нескольких книг о «кибероружии» Дэвид Сэнгер в статье совместно с коллегой по изданию поставил этот взлом в один ряд с «величайшими провалами разведслужб нашей эпохи», перечисляет журналист.

«Путинская Россия значительно расширила масштаб своей гибридной кампании и сеет хаос среди своих противников, пользуясь новыми методами, — продолжает Закария. — Соединённым Штатам придётся укреплять свою цифровую инфраструктуру и отвечать на всё более активные кибератаки со стороны Кремля более жёстко. Но как насчёт, быть может, ещё более зловещих шагов России — её кампании по распространению дезинформации, которая изменила информационную среду по всему миру?».

В 2016 году исследователи американской стратегической исследовательской корпорации RAND опубликовали работу, посвящённую новым российским методам пропаганды, которые эксперты окрестили «брандспойтом лжи», подчёркивает автор. По мнению исследователей, Россия отошла от практик времён холодной войны, подстроив свой пропагандистский арсенал на актуальные технологии, включая социальные сети, отмечает колумнист The Washington Post. Как писали эксперты RAND, новая российская пропаганда имеет две ключевых особенности — «большое количество каналов и посылов, а также готовность без всякого стеснения распространять полуправду и даже откровенные небылицы», цитирует Закария. «Новая российская пропаганда развлекает, путает и подавляет её целевую аудиторию», — приводит журналист слова исследователей.

По мысли Закарии, российские методы схожи с пропагандистской стратегией Дональда Трампа. «Трамп генерирует поток сообщений, пользуясь всеми средствами массовой информации, до которых способен дотянуться. Как правило, он говорит неправду, но что он неизменно сохраняет, так это развлекательный тон. При этом вопросы последовательности и единообразия его не заботят — он желает, чтобы вы помнили только его самые свежие заявления», — поясняет автор. К примеру, во время своей предвыборной кампании 2016 года уходящий президент утверждал, что официальная статистика о безработице в США — фальшивка, Федеральная резервная система поддерживает ключевую ставку на слишком низком уровне, а американский рынок ценных бумаг представляет собой раздутый пузырь, который должен вот-вот лопнуть — однако, став президентом, он вскоре сделал по всем этим трём темам прямо противоположные заявления, напоминает журналист. «Если людей засыпать сообщениями прямо сейчас, мало у кого из них будет время, чтобы вспоминать о прошлом», — констатирует он.

Умышленно ли или нет, но Трамп пользуется именно российской моделью, которая «опирается на тот принцип, что каким бы предвзятым не был посыл, услышав его много раз из разных источников люди поверят в его истинность», полагает Закария. Вдобавок американский президент на интуитивном уровне понимает и то, как работают соцсети, отмечает колумнист The Washington Post. «Если сделать по-настоящему скандальное утверждение, оно привлечёт внимание и будет широко распространяться, а значит люди точно много раз его услышат — и, со временем, в него поверят. Скучная правда в «Твиттере» умирает, а вот сенсационная ложь приобретает вирусны характер и — что тревожнее всего — через какое-то время превращается в полуправду», — сетует журналист. Как признаётся Закария, ему пришлось столкнуться с подобным лично — его цитату сначала отредактировали таким образом, чтобы создать впечатление, будто он говорит практически противоположные вещи по сравнению с оригиналом, благодаря чему активно распространяться стали именно эти, искажённые слова.

Трамп установил в американской политике новые стандарты просто потому, что не считает, что должен ограничивать себя необходимостью говорить правду, убеждён автор. По мнению Закарии, принципиальный и последовательный американский консерватор честно бы сказал, что у Республиканской партии просто нет альтернатив для обамовского Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении (Obamacare), поскольку республиканцы убеждены в том, что федеральное правительство не обязано гарантировать гражданам медицинскую помощь — а вот Трамп, исходя из своей методики, просто берёт и заявляет, что у него есть закон, который окажется лучше Obamacare. А объявляя о своём намерении наложить вето на законопроект о военных ассигнованиях, Трамп предпочёл не излагать реальные причины такого решения (по некоторым данным, билль не понравился ему, среди прочего, потому, что в нём закреплялось переименование военных баз, названных в честь деятелей Конфедерации южных штатов США), а просто заявить, что от этого законопроекта больше всего выиграет Китай, подчёркивает Закария. Никаких оснований так говорить у президента нет и быть не может — ведь законопроект даже содержит положения о создании официальной инициативы по сдерживанию КНР, — но Трамп понимает, что сенсационная ложь гораздо более эффективна нежели трудная правда, пишет колумнист The Washington Post.

Пандемия, похоже, только усугубила тенденцию американского общества верить дезинформации — ведь, оказавшись в социальной изоляции и утратив связь с ближайшими соседями, американцы стали ещё более уязвимыми к теориям, которые подтверждают их уже сложившиеся в соответствии с политическими предпочтениями взгляды, в заключение отмечает автор. «Самый удивительный факт о 2020 годе — не то, что Трамп попытался добиться отмены результатов выборов, ведь многие из нас предвидели, что он попытается это сделать, — подытоживает Закария. — Нет, самое поразительное — это что, по данным соцопросов, его заявлениям и той лжи, на которую они опираются, поверили 60 миллионов американцев. Так что наша проблема не только в том, что Россия взломала американские компьютерные сети. Она, похоже, взломала ещё и наши умы».