Экс-директор ЦРУ: после выборов Трамп преуспел в дезинформации куда больше русских

Попытки Дональда Трампа оспорить результаты выборов и заронить семя сомнения в умы американцев относительно честности голосования наносят урон США как на внутриполитической, так и на международной арене, заявил в интервью CNN экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. По его мнению, в плане способности влиять на умы и вести кампанию по дезинформации Трамп сумел превзойти признанных мастеров этого дела — русских.

Я хочу задать вам вопрос о продолжающихся нападках президента на американские выборы. Вчера один высокопоставленный чиновник администрации Трампа — Крис Кребс, который заведовал защитой нынешних выборов, — недвусмысленно заявил, что ни иностранные державы, ни лица отечественного происхождения в голосование не вмешивались. Однако Трамп продолжает критиковать выборы. Какой ущерб он наносит выборам в США этими нападками?

ДЖОН БРЕННАН, экс-директор ЦРУ: Я думаю, что он причиняет вред как на внутриполитической, так и на международной арене. На внутриполитическом фронте он безосновательно подогревает подозрения американцев насчёт чистоты этих выборов. Однако, по моему мнению, Крис Кребс, а также многие другие специалисты в сфере кибербезопасности этой администрации приложили все усилия, чтобы выборы прошли чисто. Так что я думаю, что он пытается заронить семя сомнения в умы многих американцев относительно и того, что реально произошло на этих выборах, и того, что будет происходить на них в дальнейшем.

На международном же фронте он, как мне кажется, дискредитирует наш потенциал по проведению свободных и честных выборов. Соединённые Штаты — старейшая демократия мира — должны быть образцом для подражания в плане процесса передачи власти от одного человека или партии другим людям.

Меня это беспокоит, потому что, когда президент США Дональд Трамп говорит, его голос слышат по всей стране и он находит отклик в умах людей, которые считают, что у него обманом отняли победу, хотя в реальности никто у него ничего не отнимал. Следовательно, они могут выйти на улицы, где они потенциально могут прибегнуть к насилию, — хотя я всё же надеюсь, что этого удастся избежать. К счастью, до сих пор они к таким методам не прибегали. Я всё же надеюсь, что холодные головы возобладают и конгрессмен Ригглмен и другие попытаются сгладить опасения, которые разжёг Дональд Трамп.

Вы служили в разведке на протяжении многих десятилетий и, разумеется, также возглавляли ЦРУ в то время, как Россия атаковала наши выборы. Видели ли вы в своё время настолько же вредные операции по дезинформации иностранного происхождения, как и нынешние утверждения президента и его союзников?

ДЖОН БРЕННАН: Когда-то я думал, что русские — это наиболее утончённые и опытные мастера дезинформации, однако, к сожалению, Дональд Трамп и иже с ними доказали, что смогли забить всё инфопространство абсолютно безосновательными и ложными утверждениями и обвинениями. Так что я бы сказал, что Дональд Трамп определённо превзошёл русских в плане способности влиять на умы, мировоззрение и даже голоса американцев, притом что он продолжает вести эту неуместную кампанию по дезинформации и по сей день.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2020 года.