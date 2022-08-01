Guardian: «уступка, но не капитуляция» — Пелоси не включила Тайвань в список азиатских стран для визита

В воскресенье в рамках азиатского турне спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур. Как пишет The Guardian, в список стран для визита, помимо Сингапура, попали Малайзия, Южная Корея и Япония, но не Тайвань. Впрочем, ожидается, что американская делегация во главе с Пелоси всё же может посетить Тайбэй в конце турне в четверг.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала турне по Азии, однако вопрос о том, посетит ли она Тайвань, остался открытым, сообщает The Guardian.

В пресс-релизе отмечается, что в воскресенье американская делегация отправилась с Гавайев в Индо-Тихоокеанский регион, «чтобы подтвердить сильную и непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе». Ожидается, что они остановятся в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии. По словам Пелоси, они проведут «встречи на высоком уровне» в этих странах, чтобы обсудить продвижение «общих интересов и ценностей», включая мир и безопасность. Однако в пресс-релизе не упоминается Тайвань.

Согласно данным отслеживания рейсов, поздно вечером в воскресенье Пелоси прибыла в Сингапур. По данным местного телеканала CNA, который ссылается на министерство иностранных дел, визит продлится два дня. В понедельник состоится приём с её участием в Американской торговой палате в Сингапуре.



Предполагается, что Пелоси может посетить Тайвань в конце своего турне в четверг. В понедельник премьер-министр Тайваня Су Цен-чан не дал прямого ответа на этот вопрос, состоится ли визит спикера палаты представителей в Тайбэй. «Мы всегда тепло приветствуем визиты в нашу страну высоких иностранных гостей», — уклонился политик от прямого ответа.

Как отмечает The Guardian, правительство Тайваня не комментирует визит Пелоси, так как пытается «балансировать между желанием сохранить статус-кво и одновременно развивать отношения с США». Впрочем, некоторые тайваньские аналитики и чиновники настаивают, что Пелоси должна посетить частично признанное государство сейчас, чтобы продемонстрировать, что США не получится запугать резкими высказываниями Поднебесной.

Пелоси планировала посетить Тайвань ещё в апреле, но перенесла поездку на неопределённый срок из-за того, что заболела коронавирусом. Новости о том, что американский политик намерена посетить частично признанный Тайвань, который Китай считает частью своей территории, в августе, возмутили Пекин, который пригрозил военным ответом.

В воскресенье представитель ВВС Китая Шэнь Цзинькэ заявил, что Пекин будет «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». По его словам, в распоряжении Военно-воздушных сил Китая есть много типов истребителей, способных кружить вокруг «драгоценного острова нашей родины», под которым подразумевался Тайвань.

По мнению бывшего сотрудника Министерства обороны США Дрю Томпсона, отсутствие упоминания Тайваня в пресс-релизе не обязательно означает, что делегация не посетит его неофициально. По его мнению, Китай будет удовлетворён исключением Тайваня из официального маршрута американской делегации, даже если визит состоится. «Это уступка опасениям Пекина, но далеко не капитуляция», — заявил Томпсон.