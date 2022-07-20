CNBC: Китай пригрозил США «решительными мерами» в случае поездки Пелоси на Тайвань

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «сильно подорвёт суверенитет и территориальную целостность Китая», — об этом, как сообщает CNBC, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он также добавил, что «если США собираются настойчиво идти по этому неверному пути, то Китай предпримет решительные и сильные меры для защиты своего суверенитета».
Китай выступил с предупреждением в адрес США: если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отправится в следующем месяце на Тайвань, то они предпримут серьёзные меры.
В сегодняшнем заявлении представитель Министерства иностранных дел Китая (Чжао Лицзянь. — ИноТВ) заявил, что эта поездка «сильно подорвёт суверенитет и территориальную целостность Китая, серьёзно ударит по основе китайско-американских отношений и отправит крайне неправильной сигнал силам независимости Тайваня».
Он добавил: «Если США собираются настойчиво идти по этому неверному пути, то Китай предпримет решительные и сильные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности».
По данным Financial Times, спикер Пелоси планирует в августе возглавить делегацию на Тайвань. Время, выбранное для этой поездки, особенно чувствительное для Китая. В следующем месяце Китай будет отмечать юбилей основания Народно-освободительной армии.
Как сообщили источники изданию Financial Times, в администрации Байдена были разногласия по поводу того, следует ли спикеру Пелоси предпринимать эту поездку. Если она туда поедет, то станет самым высокопоставленным американским законодателем, посетившим Тайвань, с того момента, как четверть века назад туда съездил её предшественник Ньют Гингрич.
Запорожская атомная электростанция продолжает работу после атаки украинских беспилотников. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия ряда стран Запада в отношении введения санкций против России напоминают «пустой лай маленьких щенят», так как этими рестрикциями ничего не удалось достичь.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о результатах заседания по инцидентам на матчах первого тура национального чемпионата.
Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией и принимать необоснованные решения, как делают на Западе. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Сильные идеи нового времени» заявил российский президент Владимир Путин.
Реакторная часть Запорожской атомной электростанции в Энергодаре не повреждена после атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
Украинская разведка вскоре сделает ряд «громких» заявлений о публичных личностях на Украине, которые исчезли с телеэкранов после 24 февраля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Так называемый золотой миллиард населения занял ведущие позиции в мире во многом за счёт грабежа других народов, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Украинские националистические батальоны расстреливают под Авдеевкой пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Хохол.