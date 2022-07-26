Daily Mail: «величайшая угроза со времён Карибского кризиса» — оксфордский аналитик призвал готовиться к худшему на Тайване

Потенциальное «вторжение» Китая в Тайвань с каждым днём становится всё более вероятным, утверждает в статье для Daily Mail директор Центра кризисных исследований в Оксфорде Марк Алмонд. На его взгляд, это военное противостояние может обернуться экономической катастрофой для всего мира и затмить текущий украинский кризис.

Сегодня весь мир внимательно следит за украинским конфликтом. Но нельзя недооценивать ещё один кризис, «тлеющий на другом конце Евразии», — ситуацию вокруг Тайваня, пишет в статье для Daily Mail директор Центра кризисных исследований в Оксфорде Марк Алмонд.

По его словам, Тайвань с давних пор «ощущает на своëм горле дыхание китайского дракона». С тех пор как в 1949 к власти в Поднебесной пришли коммунисты, они «держат в поле зрения эту отважную маленькую страну».

Хотя официально остров входит в состав КНР, фактически он уже более 30 лет является «независимым государством». «Точно так же, как Путину не нравилась демократическая Украина на границе с Россией, так и наличие китайскоязычной демократии всего в 100 милях от Китая неприемлемо для его всемогущего лидера Си», — рассуждает Алмонд.

В последнее время активность китайских ВВС и ВМФ в районе Тайваня заметно повысилась. Всё это говорит о том, что Пекин «репетирует вторжение на этот крошечный, но геополитически важный остров», считает эксперт.

Во время майского визита в Японию Джо Байден ясно дал понять, что США готовы защищать Тайвань в случае нападения. И, конечно же, «никто не был бы рад этому больше, чем Путин», поскольку в таком случае Вашингтон отвлёкся бы на Дальний Восток, утверждает автор статьи.

«Но китайское вторжение на Тайвань может быстро обойти по масштабам украинский конфликт и стать величайшей угрозой миру во всём мире со времён Карибского кризиса 1962 года», — предупреждает Алмонд.

На взгляд аналитика, наиболее вероятным поводом для «вторжения» станет объявление властей острова о его независимости. Признание Западом Тайваня в качестве отдельного от КНР государства только «добавит масла в огонь».

Тайвань имеет «процветающую экономику». Но до недавнего времени он пренебрегал расходами на оборону, надеясь на защиту США и Японии. Пекин может извлечь уроки из российской спецоперации на Украине и «прийти к выводу, что сработает только массированная атака на достижение преобладания», уверен аналитик.

При таком развитии событий «ливень баллистических и крылатых ракет» обрушится на военные базы и порты острова, его телекоммуникационные узлы и транспортную инфраструктуру. Параллельно с этим будут происходить кибератаки, призванные помешать координации между войсками и вызвать панику среди гражданского населения. В то же время китайский флот попытается высадить на побережье «полчища солдат, танков и грузовиков, чтобы оккупировать Тайвань в рамках классической стратегии».

Тем не менее Пекин не может рассчитывать, что численное превосходство над противником приведёт к быстрой победе. Страна не воевала с 1979 года, когда Дэн Сяопин решил «преподать урок» Вьетнаму, но в итоге «именно вьетнамцы преподали Китаю несколько тяжёлых уроков», напоминает Алмонд.

Но сегодня этот конфликт в КНР «в значительной степени игнорируется». Вместо этого в качестве образцовой демонстрируется Корейская война начала 1950-х годов. Хотя в то время Народно-освободительная армия Китая убила десятки тысяч американских военнослужащих, президент США Гарри Трумэн отказался от требования генералов применить ядерное оружие. Тогда Мао приходилось полагаться на сталинский «зонтик», сегодня у Китая есть собственный ядерный арсенал, обращает внимание автор статьи.

«Пекин твëрдо верит в то, что, несмотря на все его воинственные речи, президент Байден, как и Трумэн, отступит от пропасти, если ядерная война станет наиболее вероятным исходом. Но если это так, то Си и его аппаратчики недооценивают решимость Америки не уступать контроль в Тихоокеанском регионе», — полагает аналитик.

Кроме того, по его словам, существует важный японский фактор. Бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ, убитый в этом месяце, постоянно предупреждал западных союзников, что их внимание к украинскому кризису отвлекает их от «гораздо большей угрозы, которую для мировой стабильности представляет Китай».

Япония с учётом её высокого технического развития способна достаточно быстро получить ядерное оружие, мотивируя это необходимостью «защитить себя и сдержать Китай от вторжения на Тайвань». Южная Корея также может последовать её примеру, считает Алмонд.

«В таком случае вероятность полномасштабного ядерного конфликта становится ужасающе близкой, — подчёркивает публицист. — Но даже без ядерного противостояния китайское вторжение на Тайвань, успешное или нет, было бы катастрофой для мировой экономики в целом».

Тайвань — один из крупнейших в мире производителей таких высокотехнологичных компонентов, как полупроводники. Если его фабрики будут разрушены или повреждены, то электроника, которую мы сегодня воспринимаем как данность, окажется дефицитной, поясняет автор статьи.

Некоторые сомневаются, что Си не будет спешить с захватом острова, чтобы не убивать «курицу, несущую золотые яйца». Но он может решить, что «опустошение Тайваня» — это цена, которую стоит заплатить за получение стратегического преимущества в регионе, полагает эксперт.

И китайское руководство, и Запад должны понять, что ситуация вокруг Тайваня напоминает «страшную прогулку по канату между опасностями умиротворения и пагубными последствиями войны». «Риск просчёта с обеих сторон пугающе высок», — заключает Марк Алмонд.