Spiegel: менталитет времён холодной войны — Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в украинском кризисе
Напряжённость в отношениях США и Китая сохраняется даже тогда, когда главы внешнеполитических ведомств двух стран сталкиваются лицом к лицу на полях министерской встречи G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию России на Украине. После встречи со своим китайским коллегой Ваном И на Бали Блинкен отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте, а фактически поддерживает Москву. «Китайская Народная Республика по-прежнему поддерживает Россию», — подчеркнул Блинкен, передаёт Der Spiegel.
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