Der Spiegel Оригинал

Spiegel: менталитет времён холодной войны — Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в украинском кризисе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И на Бали госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию России на Украине, сообщает Der Spiegel. Он отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте на Украине, а фактически поддерживает Москву. В ответ глава МИД КНР призвал США уважать политическую систему Китая и отказаться от «менталитета времён холодной войны».
Spiegel: менталитет времён холодной войны — Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в украинском кризисе
AP

Напряжённость в отношениях США и Китая сохраняется даже тогда, когда главы внешнеполитических ведомств двух стран сталкиваются лицом к лицу на полях министерской встречи G20. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь потребовал от Китая осудить спецоперацию России на Украине. После встречи со своим китайским коллегой Ваном И на Бали Блинкен отметил, что Китай продолжает заявлять о нейтралитете в конфликте, а фактически поддерживает Москву. «Китайская Народная Республика по-прежнему поддерживает Россию», — подчеркнул Блинкен, передаёт Der Spiegel.

Блинкен подверг позицию Китая резкой критике. Он заявил, что Китай «воспроизводит российскую пропаганду», «защищает» Москву в международных организациях и принимает участие в совместных учениях. По его словам, «наступил момент, когда все страны G20 должны объединиться», чтобы осудить действия России.
 
Как сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, на встрече с Блинкеном Ван И также выступил с критикой США. Министр иностранных дел Китая заявил, что мир сталкивается со всё более серьёзными вызовами. Он призвал США уважать политическую систему Китая и отказаться от «менталитета времён холодной войны».
 
По словам главы МИД КНР, Вашингтон не должен вмешиваться во внутренние дела Китая, в том числе в вопросах Тайваня или Гонконга. Ван И призвал США отменить штрафные пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа против Китая. Он отметил, что Китай и США провели «глубокий обмен мнениями» по украинскому кризису.
 
G20 — это группа стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Помимо «демократических индустриальных стран», таких как Германия и США, в неё входят и развивающиеся государства, в том числе Россия, Китай и Турция. В 2022 году председательство в G20 перешло к Индонезии. В ноябре главы государств и правительств G20 встретятся на саммите на острове Бали, пишет Der Spiegel. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
G20 Гонконг Индонезия Китай пошлины Россия спецоперация России на Украине США Тайвань Украина холодная война Энтони Блинкен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров