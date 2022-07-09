GT: Россия открывает новые морские пути для обеспечения торговли с Китаем и Индией

05:24
Трамп назвал США нацией в упадке
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нация в упадке, а действующие власти напрасно читают нравоучения другим государствам.
05:08
Посольство России: США намерены затянуть конфликт на Украине новыми поставками оружия
Власти США отправляют на Украину новое оружие, включая смонтированные на колесном шасси комплексы РСЗО HIMARS, чтобы затянуть конфликт любыми средствами, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
05:00
Российская армия впервые применила ружьё радиоэлектронной борьбы против БЛА на Украине
ВС России впервые применили новое ружьё радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против украинских малоразмерных беспилотников.
04:42
Экс-посол Британии Форд: после ухода Джонсона антироссийский курс Лондона не изменится
После отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона антироссийская политика Лондона останется, скорее всего, неизменной, заявил бывший британский посол в Сирии Питер Форд.
04:24
Kyodo: целью застрелившего Синдзо Абэ преступника изначально был другой человек
Изначально житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, планировал нападение на другого человека.
04:10
Главы МИД Японии, США и Южной Кореи назвали ядерную угрозу КНДР приоритетной проблемой
На встрече глав МИД Южной Кореи, Японии и США министры пришли к выводу, что ядерная угроза со стороны КНДР — проблема, которую нужно решать в приоритетном порядке.
04:01
Пушков назвал странными действия охраны Синдзо Абэ в момент убийства политика
Российский сенатор Алексей Пушков назвал странными действия охраны экс-премьера Японии Синдзо Абэ в момент стрельбы.
03:42
Илон Маск предположил, что в Twitter занизили статистику фейковых спам-аккаунтов
Американский предприниматель Илон Маск предположил, что в Twitter «драматически занизили» число фейковых и спам-аккаунтов в соцсети, отметив, что их количество не превышает 5% от всех пользователей.
03:34
На Украине предложили изолировать страну от России железным занавесом
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу» предложил изолировать Украину от России железным занавесом.
03:10
Актёр Тони Сирико умер в возрасте 79 лет
Наиболее известный по роли Пола Гуалтьери по прозвищу «Поли Грецкие орехи» в сериале «Клан Сопрано» актёр Тони Сирико умер в 79 лет.
03:03
Байден позвонил премьер-министру Японии Фумио Кисиде
Президент США Джо Байден позвонил японскому премьеру Фумио Кисиде в связи с гибелью в результате покушения экс-главы правительства Японии Синдзо Абэ.
02:42
Глава Минобороны Турции посетил зону предполагаемой операции на границе с Сирией
Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар посетил участок на границе с Сирией, где планируется проведение военной операции, сообщает TRT Haber.
02:29
Focus: Россия воспользовалась тремя козырями во взаимодействии с Западом
У России есть три важных козыря, которые позволяют стране грамотно взаимодействовать в политическом поле с Западом на фоне украинского кризиса, заявил обозреватель Focus Ульрих Райц.
02:07
Байден назвал ЦРУ лучшей секретной службой в мире
Президент США Джо Байден в рамках посещения штаб-квартиры ЦРУ назвал американскую разведку лучшей секретной службой в мире.
02:00
В Харьковской области утвердили новый герб и флаг
Глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новую государственную символику региона.
01:41
Байден подписал указ о выделении Украине помощи в размере $400 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн, следует из заявления Белого дома.
01:22
В Twitter заявили о намерениях подать в суд на Илона Маска
Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор сообщил о планах компании подать в суд на американского предпринимателя Илона Маска на фоне его отказа от сделки по приобретению соцсети.
01:08
Самолёт рейса Сочи — Омск приземлился в Уфе после подачи сигнала тревоги
Пассажирский Boeing рейса Сочи — Омск совершил благополучную посадку в аэропорту Уфы после того, как подал сигнал тревоги в полёте.
01:00
В Госдуме предложили запретить комиссию на переводы между счетами в разных банках
В Госдуму внесли законопроект о предложении запретить комиссии на переводы физлиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 млн рублей.
00:56
Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, сможет ли продолжить выступление за клуб Gymnastic Romagna Team в итальянской серии А.
00:38
Лантратов надеется, что «Химки» не вылетят из РПЛ в следующем сезоне
Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов поделился ожиданиями от чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
00:38
Илон Маск отказался от сделки по Twitter
Американский предприниматель Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке соцсети.
00:29
Ари: победа «Спартака» в Суперкубке России войдёт в историю клуба
Бывший нападающий московского «Спартака» Ари оценил шансы столичной команды в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом».
00:26
В посольстве России назвали хамством очередные санкции Канады
Очередные антироссийские рестрикции Канады, направленные в том числе против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — это хамство, на которое будет дан ответ, следует из заявления российской дипмиссии в Оттаве.
00:13
Женщина-мотоциклист погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД
Женщина-мотоциклист 1992 года рождения погибла в результате ДТП с грузовиком на МКАД в Москве. Об этом информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
00:12
Дюков пообещал бонусы болельщикам за оформление Fan ID
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации с введением паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.
23:56
Три мирных жителя погибли и 14 пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов
Три мирных жителя погибли и 14 пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов.
23:52
Комбаров назвал волнительным свой первый тренерский опыт
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение на пост главного тренера петербургской «Звезды» из Второй лиги.
23:41
Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.
23:38
Титов — об Абаскале: хочется, чтобы у испанца всё получилось в «Спартаке»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов пожелал удачи новому тренеру столичной команды Гильермо Абаскалю.
23:33
Суд поместил военного комиссара Крыма под домашний арест
Суд поместил под домашний арест военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который был задержан 7 июля. Об этом говорится в сообщении Крымского гарнизонного военного суда.
23:28
СФ одобрил закон о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для инвалидов
Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов.
23:18
Байден в ходе выступления случайно прочитал подсказки с телесуфлёра
Американский президент Джо Байден в ходе выступления на тему прав женщин случайно прочитал подготовленные для него подсказки с телесуфлёра.
23:17
World Athletics одобрила 18 заявок россиян на получение нейтрального статуса
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам.
23:01
Полянский: Россия продолжит поднимать в ООН тему распространения оружия с Украины
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24» заявил, что Москва продолжит поднимать в ООН вопрос распространения по миру оружия, поставляемого Украине Западом.
23:00
Аленичев — о частой смене тренеров в «Спартаке»: надоело на это смотреть
Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Аленичев прокомментировал частую смену главных тренеров в московском «Спартаке».
22:53
Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Абэ
Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
22:42
The Globe and Mail: Канада и ФРГ близки к соглашению по турбине для «Северного потока»
Канада и ФРГ близки к достижению договорённости по турбине для трубопровода «Северный поток».
22:39
Бой Дацик — Монсон пройдёт по правилам ММА
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о правилах поединка между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.
22:31
Минобороны: более 24 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 24 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:23
Постпред США заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией доставку гумпомощи в Сирию
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об отсутствии планов обсуждать с Россией на высшем уровне вопрос продления механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.
22:20
Титов — о переходе Бакаева в «Зенит»: в моё время это было невозможно
Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал трансфер хавбека Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».
22:10
Минобороны России рассказало о новых фактах размещения украинских войск в школах
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о новых фактах размещения украинских войск и вооружения на территории школ в ряде городов.
22:05
СФ одобрил закон о гарантированном двухразовом бесплатном питании для школьников-инвалидов
Совет Федерации одобрил закон о бесплатном двухразовом питании школьников с ограниченными возможностями здоровья.
22:00
Доходы бюджета Подмосковья превысили 334 млрд рублей за январь — июнь
Доходы бюджета Московской области превысили 334 млрд рублей за январь — июнь 2022 года, заявила глава регионального Министерства экономики и финансов Наталия Маслёнкина.
22:00
«Вашингтон» обменял конкурента Самсонова в «Нью-Джерси»
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» приняло решение обменять голкипера Витека Ванечека в «Нью-Джерси Дэвилз».
21:59
Число автотуристов в Крыму выросло на 50% в 2022 году
Количество туристов, приезжающих в Крым на автомобиле, выросло в 2022 году на 50% по сравнению с предыдущими сезонами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
21:55
Умер американский актёр Ленни фон Долен
Американский актёр Ленни фон Долен, известный по роли в сериале «Твин Пикс», скончался на 64-м году жизни. Об этом со ссылкой на его менеджера сообщил портал Deadline.
21:47
Минобороны: многие сотрудники украинской разведки имеют богатое криминальное прошлое
Многие сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны имеют наркотическую зависимость и криминальное прошлое. Об этом сообщили в Минобороны России.
21:46
Специалист по энергетике Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказался о планах Запада ввести потолок цен на нефть из России.