GT: Россия открывает новые морские пути для обеспечения торговли с Китаем и Индией

На фоне мировых перебоев с поставками, вызванных санкциями Запада, Россия организовывает регулярное морское сообщение для доставки сырьевых товаров в Китай и Индию, передаёт Global Times. Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в «ответ на растущий спрос на бесперебойную и безопасную торговлю» российские компании создали оператора для оказания услуг в области контейнерных перевозок между портами России и Китая.

В условиях перебоев с поставками, вызванных санкциями Запада, российские компании договорились об организации регулярного морского сообщения для доставки сырьевых товаров из России в Китай и Индию, сообщает The Global Times.

Нехватка зафрахтованных грузовых судов образовалась после того, как большинство международных судоходных компаний, включая Maersk, приостановили контейнерные перевозки в Россию из-за санкций Запада. По данным инсайдеров, грузовые поезда из Китая в Европу, которые играли значительную роль в поддержании международной торговли, в настоящее время сталкиваются с чрезмерным спросом.

Российская экспедиторская компания «Интеко» и транспортно-логистическая компания SWIFT совместно создали компанию-оператора для оказания услуг в области контейнерных перевозок между портом Восточный на Дальнем Востоке России и портовыми городами Китая, сообщили The Global Times источники, знакомые с ситуацией. Это стало «ответом на растущий спрос на бесперебойную и безопасную торговлю».

В последние несколько месяцев торговый оборот России с Китаем и Индией значительно возрос. Экономики стран обладают высокой взаимодополняемостью: в то время как Россия нуждается в механическом оборудовании и товарах повседневного спроса из Китая, Китаю и Индии требуются российские энергоносители.

Несмотря на санкции Запада в отношении России, министерство иностранных дел Китая неоднократно подчёркивало, что Китай выступает против односторонних санкций и продолжает укреплять экономическое и торговое сотрудничество с Россией, пишет The Global Times.