Die Zeit: украинский кризис приводит к созданию нового миропорядка — который, скорее всего, будет многополярным

Прямым следствием украинского кризиса является изменение мирового порядка, пишет Die Zeit. По мнению издания, новый миропорядок будет многополярным: страны Запада консолидируются, но Россия и Китай также собирают союзников, намереваясь навязывать конкуренцию за влияние.

Сейчас в мире происходит формирование нового миропорядка, пишет Die Zeit: прочерчиваются линии между Западом и остальными нациями, между либеральными демократиями и авторитарными странами, между участниками существующих союзов и теми, кто избегает их, стремясь следовать своим интересам.

С одной стороны, украинский кризис привёл к заметному сплочению в рядах ЕС и НАТО, отмечает Die Zeit. В процессе присоединения к альянсу находятся Швеция и Финляндия. В стратегической концепции НАТО от 2010 года Россия обозначалась как «стратегический партнёр»: теперь же Россия названа «непосредственной угрозой». Отдельно отмечается, что НАТО не ищет конфронтации с Москвой, но решительно ответит на враждебные действия. Что касается Китая, то он назван «вызовом» странам Запада.

С другой стороны, Россия также активно ищет союзников, пишет Die Zeit. Москва и Пекин возлагают большие надежды на кооперацию в рамках БРИКС. Как отмечает издание, такие страны, как Индия, Сенегал, ЮАР и Индонезия, не намерены присоединяться к антироссийским санкциям и не уходят от сотрудничества с Москвой.

Пока неясно, какой именно миропорядок возникнет из-за всех этих инициатив, пишет Die Zeit. Но скорее всего он будет многополярным, считает издание: миропорядок будет определяться сразу несколькими игроками, конкурирующими между собой центрами влияния.