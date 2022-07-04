Newsweek: расширение БРИКС может пошатнуть проамериканский мировой порядок

Возможное принятие в БРИКС и ШОС целого ряда новых членов может стать значительным шагом в направлении создания многополярного мирового порядка, пишет Newsweek. Как отмечает издание, возглавляемые Россией и Китаем объединения могут заполнить оставленные США пробелы и эффективно противостоять гегемонии доллара в мировых финансах.

«Зелёный свет» на вступление в НАТО Финляндии и Швеции может стать крупнейшим расширением альянса за десятки лет, пишет Newsweek. Однако объединения, возглавляемые Китаем и Россией, также намерены принимать новых членов, таких как Иран и Саудовская Аравия. Как отмечает издание, вхождение этих двух ближневосточных государств может заметно изменить глобальный геополитический баланс.

Как пишет Newsweek, под объединениями имеются в виду БРИКС и ШОС. По словам политолога Мэттью Ниполя, БРИКС и ШОС сфокусированы на многополярности: в теории, они могут заполнить пробелы, оставленные США.

Издание напоминает, что Иран уже имел статус наблюдателя в ШОС, а в сентябре прошлого года начал процесс по вступлению. Кроме того, в минувший понедельник иранский МИД анонсировал стремление страны вступить в БРИКС. Кроме того, о возможном вступлении в БРИКС Саудовской Аравии заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Позднее Саудовская Аравия вместе с Аргентиной, Египтом, Индонезией, Казахстаном, Нигерией, Сенегалом, Таиландом и ОАЭ приняла приглашение Китая принять участие в дискуссиях БРИКС+. Среди этих стран Аргентина уже подала заявку на членство в БРИКС.

В свете расширения БРИКС и ШОС Китай и Россия могут устремиться к формированию многополярного мирового порядка, пишет Newsweek. По мнению Ниполя, подобный блок имеет большой потенциал в плане изменения миропорядка.

Как отмечает издание, БРИКС и ШОС необязательно являются антизападными объединениями. Однако они объединяют группу стран за пределами G7, откуда Россия была исключена в 2014 году. Кроме того, нефтяные резервы Саудовской Аравии и Ирана позволят БРИКС эффективнее противостоять гегемонии доллара в мировых финансах. По мнению политолога Закие Ядженшенаса, США и их союзники допустили серьёзную ошибку, проигнорировав важность таких институтов, как БРИКС и ШОС.

Проблемой могут стать напряжённые отношения между Саудовской Аравией и Ираном, пишет Newsweek. Однако Россия и Китай уже доказывали, что могут объединять противников единой целью, когда пять лет назад в ШОС одновременно приняли Индию и Пакистан.