В отрыве от реальности: Hill предупредил, что G7 рискует уступить мировое лидерство БРИКС

Активная деятельность стран БРИКС и их способность потенциально заложить основу для нового мирового порядка говорит о том, что Западу в лице G7 не стоит отмахиваться от этой группы, пишет The Hill. При этом, как отмечает газета, Запад, судя по всему, пытается не помогать развивающимся странам, а сдерживать их, что может привести его к столкновению с 6 млрд человек и половиной мировой экономики.

С разницей всего в несколько дней один за одним прошли саммиты БРИКС и G7. При этом различия между этими двумя группами не могли бы быть более явными, пишет The Hill.

БРИКС состоит из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР; иными словами, речь идёт о многонациональной коалиции государств, которая собирается для решения экономических проблем Глобального Юга. G7 же — это в основном группа «белых» стран, которая обсуждает стратегию безопасности и сдерживания. Хотя G7 и пригласила представителей стран Глобального Юга, постоянного присутствия у них там нет. Подобный расклад может заложить основу для появления альтернативного мирового порядка, полагает газета.

Прошедшие один за другим заседания БРИКС и G7 приобретают новое значение на фоне украинского конфликта. Западные страны пытаются склонить Глобальный Юг к тому, чтобы он занял чью-либо сторону в этом противостоянии, учитывая, что многие страны либо воздержались от осуждения России в ООН, либо же вообще в открытую её поддержали, что спровоцировало немало критических замечаний.

При таких мрачных раскладах вполне естественно, что лидеры развивающихся стран думают о том, как можно обойти односторонние санкции Запада и защитить свою экономику, в том числе и путём использования альтернативных доллару США валют или создания более широкой коалиции стран. И Китай, и Россия выразили заинтересованность в расширении БРИКС за счёт включения в группу новых членов. Китай, в частности, пригласил на саммит Саудовскую Аравию, Аргентину, Казахстан, Египет, ОАЭ, Индонезию, Нигерию, Сенегал и Таиланд. Более того, заявки на вступление в группу подали Аргентина и Иран.

От всех этих событий, как считает The Hill, нельзя просто отмахнуться, учитывая, что большая часть Запада отвлеклась от мировой политики из-за лидеров-популистов. При этом большинство предложений, исходящих от лидеров либерального мирового порядка, призваны реализовать военные стратегии сдерживания, а не способствовать развитию.

Недавний запуск «Большой семёркой» альтернативного китайской инициативе «Один пояс — один путь» проекта очень похож на попытку диктовать политический курс с позиции силы, а не на реальное стремление помочь развивающимся странам. По выражению директора по внешней политике Американского института предпринимательства Кори Шейка, Запад «добился бы гораздо большего успеха, если бы даже попытались притвориться, что инициатива направлена на то, чтобы способствовать развитию, а не противодействовать Китаю».

Между тем Запад, судя по всему, занимается лишь тем, что читает нравоучительные нотации. Судя по событиям в Ираке и Афганистане, он не привлекает к ответственности чиновников за различные проступки, зачастую оставляя страны, в которые он вторгся, в руинах. Хотя стоило бы ждать, что эти поражения в какой-то степени научат Запад смирению, демонстрация добродетели в рамках украинско-российского конфликта и отчаянные попытки убедить, а иногда и выкрутить руки странам, чтобы те встали на чью-то сторону, говорят о том, что старых привычек он не бросил.

Запад силится подать украинско-российский конфликт под соусом империализма, однако особого успеха он так и не добился, так как его бывшие колонии подобная риторика не убедила. По мнению The Hill, таким образом западные эксперты лишь принижают проблемы бывших колоний. При этом в то время, как Запад пытается подать боевые действия на Украине как борьбу против колониализма, страны БРИКС приходят на помощь бедным странам.

Например, Россия, Китай и Индия начали поставлять вакцины в развивающиеся страны намного раньше США.

В качестве примера можно привести то, что обсуждали страны БРИКС. Бывшие колонии и развивающиеся экономики не хотят соревноваться в моральном превосходстве. Они расценивают украинско-российский конфликт как спор между двумя странами. Вызванные событиями на Украине экономические проблемы крайне серьёзны — причём куда серьёзнее вопроса о том, кто прав, а кто виноват в этом конфликте. Рост цен на нефть и газ, двузначная инфляция и тень рецессии тревожат лидеров этих стран не меньше конфликта в Европе. Более того, лидером, который инициировал мирные переговоры между Украиной и Россией, стал президент Индонезии Джоко Видодо, пригласивший Владимира Путина на G20. С другой же стороны, западные лидеры пытаются с помощью конфликта сломить Россию.

Запад намеревается, судя по всему, сдерживать, а не интегрировать развивающиеся страны. Если G7 не включит в свой состав государства Глобального Юга на постоянной основе, ситуация будет выглядеть абсолютно так же, как и 100 лет назад, когда западные страны играли роль колонизаторов.

«В G7 должны входить развивающиеся страны. Если этого не произойдёт, рано или поздно Запад столкнётся более чем с шестью миллиардами человек и половиной мировой экономики», — подытоживает The Hill.