Bloomberg: повторные вспышки COVID-19 в Китае вызывают опасения о новых карантинах

В Китае наблюдается новый всплеск случаев заболеваемости COVID-19, вызывая всё больше опасений о возможном введении более жёстких карантинных мер, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса. В частности, рост заражений был недавно выявлен в городе Сиань. Журналисты Bloomberg обсудили в телеэфире возможные варианты дальнейшего развития событий.
Какая ситуация сейчас на материковой части Китая?
МИШЕЛЬ КОРТЕС, корреспондент Bloomberg: Мы наблюдаем рост случаев заболевания коронавирусом — и более того, мы наблюдаем это также в некоторых районах, которые больше всего пострадали от предыдущей вспышки. Так, Шанхай вновь вернулся к проведению массового тестирования по всему городу. И конечно же, поскольку они только что вышли из двухмесячного жёсткого локдауна — все там очень переживают, что их снова запрут в их квартирах, в их домах, неизвестно на какой период времени... Поэтому очень многие этим обеспокоены.
Причём не только в Шанхае. Сиань — ещё один город, который также пережил очень суровую волну COVID-19, и теперь там снова наблюдается рост заболеваемости. Они тоже начинают предпринимать какие-то меры для борьбы с этим, закрывают развлекательные заведения, не пускают людей в рестораны и тому подобное. В обоих этих городах определённо существует обеспокоенность относительно возможного возвращения к карантину.
Итак... Я имею в виду, если они собираются продолжать это массовое тестирование — то там будет выявлено ещё больше случаев, верно? Это же естественно. Как долго это может продолжаться? И смогут ли они избежать этого?
МИШЕЛЬ КОРТЕС: В целом, по опыту предыдущих вспышек мы узнали, что чем быстрее вы будете действовать, тем меньше ущерба они принесут. Так что, как ни странно, более успешным может быть даже введение нового локдауна, чтобы попытаться взять эту ситуацию под контроль.
И мы видели, что это на самом деле может сработать: им действительно удавалось достичь «нулевого уровня» заболеваемости — проблема лишь в том, что они не смогли удержаться на нём в течение длительного времени. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как долго это может продолжаться — это будет зависеть от того, как долго вы будете готовы принимать такие меры, которые никогда не получится полностью прекратить.
Это то, что мы видим снова и снова. И, конечно же, у нас есть ещё и новые штаммы — и мы начинаем обнаруживать некоторые из них, особенно в Сиане. И это то, по поводу чего мы действительно беспокоимся: если они распространятся внутри, то все вновь окажутся уязвимыми.
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