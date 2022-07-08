CBS News: не похоже, чтобы Россия страдала от санкций

Запад ввёл санкции против российского нефтегазового сектора, рассчитывая, что тем самым лишит Россию доходов и заставит отказаться от спецоперации. Однако, как отмечает приглашённый CBS News эксперт, Россия, наоборот, нашла новые рынки и получает дополнительную выгоду, благодаря выросшим ценам.

Не похоже, что Москва ощущает на себе такой уж сильный удар от последствий западных санкций по нефтяному сектору, как думали раньше. Чтобы обсудить последние новости о российской энергетике, к нам присоединяется старший корреспондент по нефтяным рынкам и энергетике Джулиан Матонниер. Спасибо, что вы с нами. Послушайте, идея была в том, чтобы с помощью санкций сократить доходы от продажи нефти и энергоресурсов, которые Россия использует для финансирования спецоперации, чтобы она не смогла продолжать её. Но этого, кажется, не происходит. Почему план не сработал?

ДЖУЛИАН МАТОННИЕР, старший корреспондент по нефтяным рынкам и энергетике: Доброе утро! Да, на самом деле изначально казалось, что санкции работают, но теперь, похоже, что они не справляются. Производство и экспорт нефти в России восстановились после разных ограничений, введённых в адрес Москвы после начала спецоперации на Украине. Мы видим, что производство и экспорт растут, но что вызывает большую обеспокоенность, мы видим также, что объёмы переработки в России растут. Мы думали, что всё это будет сокращаться после развёрнутых против режима санкций.

Я думаю, что то, что происходит, обусловлено эффектом высоких цен на нефть. Европа очень медленно сокращает свою зависимость от российской нефти. А ещё я думаю, это эффект сезонности. Мы видим рост спроса летом, и это происходит даже в России. Это большая страна, и люди передвигаются по ней. Они не летают за рубеж, но ездят внутри страны. Это подстёгивает спрос на топливо внутри страны, это подстёгивает спрос от НПЗ, и это сказывается в итоге на производстве и работе нефтеперерабатывающих предприятий.

И если посмотреть на цены, то нужно помнить, что до спецоперации в среднем цена на нефть была около 89 долларов за баррель. А после начала спецоперации она держится на уровне около 111 долларов в среднем. То есть, это на 22 доллара больше. Это всё идёт России на пользу.

Да, ирония в том, что из-за санкций сокращается объём доступных нефти и газа, из-за этого цены растут. Но есть Китай, который покупает газ и нефть у России, есть Индия, которая делает то же самое. Насколько важно, что эти две страны продолжают покупать энергоресурсы у России?

ДЖУЛИАН МАТОННИЕР: Это, конечно, сильно поддерживает Россию. Россия определённо нашла новые рынки для своей нефти. Как вы сказали, во втором квартале этого года она продавала почти по 1 млн баррелей в день Индии. Для сравнения, кажется, в прошлом году Индия покупала менее 50 тыс. баррелей в день. Так что, как вы можете заметить, это огромный скачок. Что до Китая, то он покупает у России почти по 2 млн баррелей в день.

Вопрос в том, как долго может это продлиться. Конечно, это позволяет поддерживать цену российской нефти на высоком уровне, не даёт ей упасть. Но при этом, поскольку всё происходит в рамках глобальной нефтяной системы, это не даёт всемирной цене дальше расти. Так что получается двойной эффект.

Вопрос в том, сколько ещё эти две страны могут купить? Я бы сказал, что Китай может ещё с полмиллиона баррелей в день, Индия — может, ещё сотню тысяч баррелей. Мы думаем, что у них есть предел, и мы к нему приближаемся.

Так, возможно, санкции нацелены на долгий срок, а не на короткий, как мы думали, ожидая увидеть незамедлительный эффект. Джулиан, я бы с вами ещё поговорила, но у нас срочные новости про уход Бориса Джонсона. Надеюсь, мы с вами ещё пообщаемся и обсудим эту тему подробнее. Спасибо.

ДЖУЛИАН МАТОННИЕР: Вам большое спасибо!

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.