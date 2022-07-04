Daily Mail: эксперты предупреждают — если Россия сократит добычу нефти, цены на неё «улетят в стратосферу»

В ответ на попытки лидеров «Большой семёрки» ограничить цены на российскую нефть на мировом рынке, Москва может снизить ежедневную добычу на 5 млн баррелей без особого ущерба для своей экономики, пишет Daily Mail со ссылкой на финансовых экспертов. При этом «катастрофическом» сценарии стоимость сырья может увеличиться почти в 4 раза — до $380 за баррель, говорится в статье.
Мировые цены на нефть могут достичь невероятно высокой отметки — $380 за баррель, если Россия ответит на санкции сокращением добычи нефти, пишет Daily Mail со ссылкой на мнение финансовых экспертов.
Аналитики JPMorgan Chase опасаются, что подобный «взлёт в стратосферу», в результате которого текущая цена барреля нефти марки Brent увеличится почти в четыре раза, может быть спровоцирован ответными мерами Москвы на антироссийские санкции США и Европы.
В частности, по словам экспертов, в ответ на попытки лидеров «Большой семёрки» ограничить цены на российскую нефть на мировом рынке, Россия может снизить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей без особого ущерба для своей экономики.
Последствия такого резкого сокращения поставок нефти будут иметь разрушительные последствия как для мировых рынков, так и для потребителей.
В JPMorgan предупредили, что сокращение Россией ежедневных поставок на 3 млн баррелей подтолкнёт цены на нефть к отметке примерно $190 за баррель, а катастрофический сценарий, предусматривающий сокращение ежедневных поставок на 5 млн баррелей, будет означать, что цены вырастут до $380, отмечается в статье.
«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может отказаться принимать в этом участие и вместо этого пойти на ответные меры, сократив экспорт, — отмечают аналитики. — Вполне вероятно, что (российское. — ИноТВ) правительство может ответить с помощью сокращения добычи, чтобы таким образом причинить боль Западу. Напряжённость на мировом нефтяном рынке — на стороне России».
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча сырой нефти в России в мае выросла примерно до 10,55 млн баррелей в сутки, сообщает Daily Mail.
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