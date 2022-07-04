Daily Mail: эксперты предупреждают — если Россия сократит добычу нефти, цены на неё «улетят в стратосферу»

05:22 Мужчина устроил стрельбу в канадском Викториявилле, ранено пять человек Мужчина расстрелял толпу в Викториявилле из пневматического оружия. Предварительно сообщается о пяти раненных.

04:55 Business Insider: ВСУ сократят число беспилотников из-за неэффективности против ПВО России Вооружённые силы Украины сократят количество беспилотников, так как они оказываются неэффективны против российских систем противовоздушной обороны.

04:31 NHK: из-за тайфуна почти 17 тыс. жителям префектуры Миядзаки рекомендовано эвакуироваться В связи с приближающимся тайфуном власти Японии порекомендовали жителям префектуры Миядзаки эвакуироваться. На этой территории ожидаются мощные ливни, которые угрожают населению.

04:16 Глава МИД Великобритании поддерживает конфискацию активов России в пользу Украины Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о том, что выступает за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

03:57 В правительстве Австралии сообщили, что направят Украине $74 млн в качестве военной помощи Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о том, что в Австралии принято решение направить $74 властям Украины в качестве военной помощи.

03:40 Посол Сирии в России: Турция и Запад могли переправлять на Украину боевиков Посол Сирии в России Риад Хаддад заявил о том, что у страны есть данные о переправке Турцией и западными странами боевиков запрещённой организации «Исламское государство»* на территорию Украины.

03:30 Сенатор Джабаров: Maxar попадёт под санкции, если компания вела съёмку Белгорода Сенатор Владимир Джабаров заявил о том, что в случае, если информация о том, что американская компания Maxar вела съёмку Белгорода из космоса 30 июня, подтвердится, Россия вправе ввести санкции против неё.

03:14 Рогозин: старт тяжёлой ракеты «Ангара-А5» состоится в 2022-2023 годах Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что старт тяжёлой ракеты «Ангара-А5» состоится в конце 2022 или начале 2023 года.

02:53 В МИД Великобритании запланировали конференцию по восстановлению Украины в 2023 году В МИД Великобритании заявили о том, что на 2023 год намечена конференция по вопросам восстановления Украины.

02:27 AP: полиция Копенгагена заявила о трёх погибших в результате стрельбы в торговом центре В результате стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли трое, ещё трое доставлены в больницу в критическом состоянии, передаёт городская полиция.

02:08 В Белом доме ответили на высказывание основателя Amazon о ценах на бензин Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер отреагировала на высказывание основателя Amazon Джеффа Безоса о том, что призывы американского лидера Джо Байдена к владельцам нефтяных компаний снизить цены на бензин демонстрируют незнание и непонимание базовой динамики рынка.

01:48 Губернатор Алиханов: ответные меры Литве могут разрушить её транспортный комплекс Возможные российские ответные меры Литве на запрет сухопутного транзита ряда товаров в Калининградскую область могут нанести значительный ущерб транспортной сфере Литвы.

01:30 В правительстве России рассмотрят список ответных мер Литве за запрет на транзит в регион Власти Калининградской области подготовили список ответных мер на запрет Литвы на сухопутный транзит некоторых товаров в регион. Перечень передали на рассмотрение в правительство России.

01:11 Дайверы назвали причиной агрессии акул в Красном море шум моторных лодок Египетские дайверы считают, что нападения акул на людей в Красном море мог спровоцировать шум лодок на побережье. Кроме того, вероятно, тигровая акула, напавшая на туристку, просто не могла выплыть из лагуны из-за количества водного транспорта, преграждающего путь.

00:58 Telegraph: Тимошенко заявила, что мирное соглашение между Россией и Украиной недопустимо Экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко высказалась о том, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной на любых условиях недопустимо.

00:54 Матыцин: Всероссийская Универсиада дарит возможность почувствовать величие страны Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал старт Всероссийской летней Универсиады в Ульяновске.

00:39 Al Jazeera: пулю, убившую палестинскую журналистку, исследовали в США Министр юстиции Палестины Мохаммад аль-Шалалде сообщил, что пулю, которой была застрелена палестинская журналистка Ширин Абу Акле, исследовали эксперты США и передали обратно стране.

00:35 Харламов: в «Торпедо» всегда следят за вопросом отсрочки от армии у хоккеистов Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России Иваном Федотовым.

00:31 Семак: «Зениту» нужен ещё один центральный защитник Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда нуждается в ещё одном центральном защитнике.

00:21 Канчельскис: Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о будущем экс-форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

00:16 Le Monde: более 100 тысяч беженцев прибыли во Францию с начала спецоперации на Украине Префект Жозеф Зимет, глава межведомственного кризисного подразделения, заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине во Францию прибыли более 100 тыс. украинских беженцев.

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23:56 Второй погибшей при нападении акулы в Хургаде оказалась гражданка Румынии Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что получило информацию о смерти румынской гражданки в результате нападения акулы во время отдыха в Египте.

23:37 Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан 1-го ранга Евгений Герасимов.

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23:25 Генеральный директор «Аталанты» высказался об интересе «Торино» к Миранчуку Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал возможный переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

23:20 В ДНР заявили о гибели пяти человек в результате обстрела республики со стороны ВСУ В результате сегодняшнего обстрела украинскими военными Донецкой Народной Республики погибли пять человек, ещё 13 мирных жителей, включая детей, получили ранения.

23:10 Овечкин отказался комментировать ситуацию с вратарём Федотовым Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал отвечать на вопрос по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.

23:08 Павлюченко — о матче легенд: с удовольствием бы надрал зад «Зениту» Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы московского «Спартака» в матче легенд перед Суперкубком России с санкт-петербургским «Зенитом».

23:03 Умер народный артист России Юрий Григорьев Народный артист России Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни.

22:53 ТАСС: Федотов будет служить на Новой Земле Стало известно, где будет проходить воинскую службу бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов.

22:53 Уткин: история с вратарём Федотовым становится только уродливее с каждым новым ракурсом Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о ситуации с голкипером сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.

22:50 Пожар на крыше башни Capital Towers потушили Пожар в одной из башен Capital Towers возле Москва-Сити потушен, сообщили в МЧС России.

22:37 BNO News: в результате стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли несколько человек В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене погибли несколько человек.

22:36 Жуков надеется, что Карлсен не откажется от реванша с Непомнящим Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.

22:23 Четыре человека пострадали при хлопке в двигателе моторной лодки в Татарстане В МЧС России по Татарстану заявили, что четыре человека пострадали из-за вспышки паров топлива в двигателе моторной лодки в посёлке Октябрьский.

22:22 Соболев: тактическая схема игры «Спартака» не претерпела больших изменений при Абаскале Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о рабочих моментах на тренировках с новым главным тренером — испанцем Гильермо Абаскалем.

22:12 Три человека пострадали в результате стрельбы в ТЦ Копенгагена Датское радио заявило, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене.

22:04 «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче Петербургский «Зенит» нанёс поражение белградской «Црвене Звезде» в товарищеском матче.

22:04 ТАСС: в центре Москвы горит одна из башен Capital Towers В одной из башен Capital Towers возле Москва-Сити произошёл пожар, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

22:00 В британской армии заявили о взломе её аккаунтов в Twitter и на YouTube Минобороны Великобритании сообщило о взломе страниц сухопутных сил ВС Соединённого Королевства в Twitter и на видеохостинге YouTube.

21:47 Умер народный артист России Сергей Сосновский Народный артист России Сергей Сосновский умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает МХТ имени А.П. Чехова.

21:39 «Краснодар» обыграл «Форте» в товарищеском матче «Краснодар» нанёс поражение «Форте» из Таганрога в товарищеском матче.

21:31 Непомнящий первым в истории выиграл турнир претендентов два раза подряд Россиянин Ян Непомнящий стал первым шахматистом в истории, который смог выиграть турнир претендентов два раза подряд.

21:30 Посол ЛНР: документы об иностранцах в армии Киева станут доказательствами для трибунала Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что документы, свидетельствующие о присутствии иностранных наёмников в Северодонецке и Лисичанске, будут доказательствами для трибунала.

21:22 В результате обстрела ВСУ Макеевки погибли три мирных жителя Украинские военные обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, в результате чего погибли три мирных жителя, ещё четыре получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

21:13 Непомнящий — о победе на турнире претендентов: невероятно устал Россиянин Ян Непомнящий прокомментировал победу на шахматном турнире претендентов в Мадриде.

21:13 Генштаб ВСУ подтвердил отступление украинских военных из Лисичанска Генштаб украинских войск подтвердил отход украинских подразделений из Лисичанска в Луганской Народной Республике.

20:59 В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой вероятности пожаров до 12:00 во вторник, 5 июля.