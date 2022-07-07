AT: неудачное испытание гиперзвуковой ракеты показало отставание США от Китая и России

Переписка представителей Пентагона показала, что новое испытание американской гиперзвуковой ракеты на Гаваях вновь сопровождалось неудачей — и это вызывает у экспертов серьёзную обеспокоенность, пишет Asia Times. Это показывает, что США ещё больше отстают от Китая и России, которые успешно реализуют собственные программы по созданию гиперзвукового оружия, отмечается в статье.

Согласно появившимся в СМИ сообщениям, проходившее на прошлой неделе на Гаваях лётное испытание гиперзвуковой ракеты оказалось неудачным из-за проблем в системе зажигания. Это стало очередным ударом по «неуверенной программе» США по созданию гиперзвукового оружия и вызвало обеспокоенность среди экспертов, особенно учитывая успехи России и Китая в этой сфере, пишет Asia Times.



По информации, оказавшейся в распоряжении издания Defense Post, на Тихоокеанском ракетном полигоне на Гавайях 29 июня этого года было проведено испытание по программе Common Hypersonic Glide Body (общее гиперзвуковое планирующее тело), в ходе которого оружие должно было запускаться с помощью большого ракетного ускорителя. Однако его вновь не удалось завершить успешно — и это свидетельствует, что США ещё больше отстают от Китая и России, подчёркивается в статье.



В официальном описании Common Hypersonic Glide Body характеризуется как программа по использованию ракетного ускорителя, позволяющего ракете достичь ускорения выше скорости 5 Маха перед сбросом отработавшего ускорителя, поясняет Asia Times. Такое оружие должно обладать повышенной манёвренностью, что затруднит его перехват, а также способно уничтожать цели ударной силой своей чистой скорости.



Сообщалось также, что Пентагон планирует разместить это оружие на американских эсминцах класса Zumwalt и подводных лодках класса Virginia. Однако в электронном письме официального представителя Министерства обороны США Тима Гормана, которое цитирует агентство Bloomberg, говорится о том, что в ходе испытаний «произошла аномалия», сопровождавшаяся возгоранием.



Горман также упоминает о том, что эксперты Минобороны расследуют причины неудачи, чтобы учесть это при проведении будущих тестов гиперзвукового оружия. В то же время Пентагон «по-прежнему уверен, что он находится на пути к развёртыванию наступательных и оборонительных гиперзвуковых возможностей в установленные сроки, начиная с начала 2020-х годов», отмечается в письме.



Это уже второй зарегистрированный неудачный испытательный полёт американского прототипа гиперзвукового оружия для оперативного удара, напоминает Asia Times. Предыдущий отказ ракеты-носителя в октябре прошлого года помешал американской ракете покинуть стартовую площадку. Некоторые аналитики предполагают, что причиной неудачных испытаний может быть очень сложная конструкция гиперзвуковых самолетов американского производства, говорится в статье.



Двухступенчатая конструкция американского гиперзвукового оружия предполагает чрезмерно сложную систему, для работы которой необходима успешная интеграция сразу нескольких подсистем, пояснил российский военный аналитик Алексей Рамм. Такая усложнённая конструкция, по его словам, требует также проведения многочисленных испытаний. В то время как современной российской гиперзвуковой ракете 3М22 «Циркон» для успешного функционирования не требуется второй ступени.



Другими потенциальными причинами провала эксперты называют также поспешные испытания, плохое управление проектом и отсутствие жёсткого контроля, что приводит к дорогостоящим ошибкам. В частности, в отчёте экспертов Welch Panel, которые изучают неудачные испытания американских систем защиты от баллистических ракет, говорится, что военные программы в США продвигаются в рамках очень сжатых графиков, однако нынешний уровень планирования и тестирования не соответствует срокам.



Это приводит к повышенному риску и к задержкам развёртывания новых вооружений, подчёркивают эксперты. По их мнению, неудачи американцев были вызваны плохим дизайном, недостаточным качеством изготовления, просчётами при планировании испытаний и недостатками предполётного тестирования. Кроме того, они отмечают плохое управление проектом и отсутствие жёсткого государственного надзора.



Стремление американских властей и руководителей программ упрощать причины этих дорогостоящих неудач в сочетании с жёстким графиком привела к тому, что спешка обернулась провалом, отмечается в статье. При этом повторяющиеся неудачи в ходе испытаний привели к росту опасений, что США не поспевают за Россией и Китаем, которые продвигают собственные программы по созданию гиперзвукового оружия, пишет Asia Times.



Это вынудило руководство США принимать меры на высшем уровне. В частности, весной этого года Ассоциация по контролю над вооружениями сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин встретился с более чем дюжиной руководителей оборонных компаний по производству гиперзвуковых систем, таких как Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, L3Harris и BAE Systems. Эти встречи были призваны ускорить и улучшить разработку систем для гиперзвукового оружия, чтобы США могли идти в ногу с Китаем и Россией в этой сфере, поясняется в статье.



При этом Вашингтон заявляет о настоятельной необходимости ускорить разработку гиперзвукового оружия, несмотря на оставшиеся без ответа вопросы об общей стоимости, задачах и необходимом количестве гиперзвуковых систем, подчёркивают представители Ассоциации по контролю над вооружениями. По их мнению, это приводит в итоге к подходу «часто тестируйте, быстро ошибайтесь, а потом учитесь».



В отличие от серии американских неудач, Китай и Россия неуклонно продвигают свои программы по созданию гиперзвукового оружия, подчёркивается в статье. В частности, в октябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Китай успешно испытал гиперзвуковое оружие, представляющее собой систему на околоземной орбите, которая была разработана специально для уклонения от противоракетной обороны США. Данная система похожа на космический шаттл, несущий ядерное оружие в грузовом отсеке, рассказал военный аналитик Джеффри Льюис.



В то время как Россия, по всей вероятности, стала первой страной, применившей гиперзвуковое оружие в ходе военных действий, отмечается в статье. Издание The Drive в марте этого года сообщило, что Россия применила своё гиперзвуковое оружие воздушного базирования «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, опубликовав также видео Министерства обороны РФ, на котором видно, как ракета попала в украинский ракетный склад.



Однако некоторые эксперты отмечают, что «Кинжал» может не относиться к той же категории, что и гиперзвуковое оружие США и Китая. Поскольку эта российская система, по имеющимся данным, представляет собой модернизированный вариант тактической баллистической ракеты «Искандер-М», модифицированный для запуска с воздуха, сообщает Asia Times.