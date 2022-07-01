JP: Пентагон под давлением — США провалили испытания гиперзвуковой ракеты

Испытание новой американской гиперзвуковой ракетной системы, получившей название «Неядерный мгновенный удар», провалилось. Причиной неудачи стала, скорее всего, некая неисправность после старта, пишет The Jerusalem Post. При этом, как отмечает газета, Пентагон начинает ощущать на себе давление выставить на поле боя новый «гиперзвук» как можно скорее, учитывая, что его вероятные противники ведут на этом направлении собственные разработки.

Испытание новой американской гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях, которая получила название «Неядерный мгновенный удар», провалилось. Причиной неудачи, скорее всего, стала некая проблема, возникшая после старта, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

«После пуска испытательного объекта произошла аномалия, — сообщил официальный представитель Пентагона капитан-лейтенант ВМС Тим Горман. — Министерство по-прежнему уверено, что в будущем оно сумеет развернуть наступательные и оборонительные гиперзвуковые средства в запланированные сроки с начала 2020-х годов».

«Чиновники, задействованные в реализации программы, инициировали проверку с целью определить причину, чтобы она учитывалась в следующих тестах, — добавил он. — Хотя министерство и не смогло собрать данные обо всём запланированном ходе полётного задания, информация, собранная по этому инциденту, окажется крайне полезной».

Данное фиаско стало уже вторым неудачным тестовым запуском оружейного прототипа. В частности, в октябре 2021 года неисправность стартового двигателя не дала ракете взлететь с площадки, что также было расценено как провал испытания.

При этом предполагается, что система «Неядерный мгновенный удар» будет установлена на эсминцах Zumwalt и подводных лодках класса Virginia.

Между тем, учитывая, что Россия, Китай и Северная Корея разрабатывают собственные гиперзвуковые ракеты, часть из которых способны нести ядерные боеголовки, Пентагон начинает ощущать определённое давление на себя и стремится выставить на поле боя собственный аналог как можно скорее.

Что касается Китая, то военные этой страны считают, что гиперзвуковое оружие изменит характер боевых действий. По этой причине они вкладывают значительные средства в развитие соответствующего потенциала.

«В августе Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, которая перед заходом на цель облетела земной шар. Таким образом он продемонстрировал свой продвинутый потенциал по действиям в космосе, что застало американскую разведку врасплох», — отметила по этому поводу The Financial Times.

В то же время в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине ВМФ России испытал перспективную гиперзвуковую ракету «Циркон», продемонстрировав возможность наносить удары на большом расстоянии.

«Циркон» предназначен для установки на российские крейсера, фрегаты и подводные лодки и может применяться как против кораблей противника, так и против наземных целей. При этом «Циркон» — это лишь одна из нескольких гиперзвуковых ракет, которые сейчас разрабатывает Москва.

Российские чиновники также хвастаются тем, что «Циркон» на данный момент невозможно перехватить существующими системами ПРО, отмечает издание.