AT: Китай объявил о создании искусственного интеллекта для перехвата гиперзвуковых ракет

Китайские исследователи утверждают, что они разработали приложение с использованием искусственного интеллекта, которое способно предсказывать курс гиперзвуковых ракет. Это потенциально позволит имеющимся у Пекина средствам противовоздушной обороны перехватывать и нейтрализовать такие угрозы, пишет Asia Times.





Сведения об этом содержатся в статье, которая была опубликована в апреле этого года в специализированном издании Китайского общества астронавтики под названием Journal of Astronautics, поясняет автор. Там сообщается, что разработчики из Академии раннего предупреждения ВВС Китая в Ухане создали приложение, которое при помощи искусственного интеллекта может рассчитать наиболее вероятный курс полёта гиперзвукового оружия на его конечной стадии, используя анализ предыдущих данных, полученных на ранних стадиях.



По их словам, это стало возможным благодаря тому факту, что любая ракета, какой бы быстрой или современной она ни была, всё равно подвергается действию определённых законов физики. Поэтому каждое передвижение высокоскоростного снаряда также можно проанализировать и получить представление о его конструкции, возможностях и назначении, сообщается в статье.



Гиперзвуковое оружие с режимом планирования при полёте может входить в атмосферу и выходить из неё, подобно камню, прыгающему по воде, а также выполнять случайные манёвры для уклонения со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Это делает практически невозможным перехват такого оружия современными технологиями противовоздушной обороны, поясняет Asia Times. Однако это может измениться, если заявление Китая о разработке новой системы искусственного интеллекта подтвердится, подчёркивается в статье.



По словам китайских исследователей, разработанная ими новая система искусственного интеллекта более сложная, чем любая из предыдущих, использовавшихся для прогнозирования гиперзвуковой траектории ранее, и способна выдавать результаты на портативном компьютере в течение 15 секунд. Смоделированные ими испытания показали, что эта система сможет эффективно применяться против гиперзвукового оружия, летящего со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, что потенциально позволит существующим средствам противовоздушной обороны Пекина перехватывать такие угрозы.



Эксперты из Академии раннего предупреждения ВВС Китая утверждают, что оснащённая таким приложением система ПВО будет способна оценить потенциальную траекторию поражения приближающегося гиперзвукового оружия и инициировать ответный удар в течение трёх минут. В то же время они признали, что необработанные данные, собранные системами раннего предупреждения о ракетном нападении, могут содержать слишком много дополнительных помех.



Это может затруднить работу искусственного интеллекта по анализу данных и привести к перегрузке компьютеров, на которых запущено приложение. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали уникальный алгоритм «глубокого обучения», который автоматически удаляет помехи из обнаруженных сигналов и имитирует работу обычного человеческого мозга, сосредотачиваясь только на самых последних и самых важных из полученных данных, говорится в опубликованном отчёте.



Безусловно, попытки применить искусственный интеллект для противоракетной обороны делает не только Китай, отмечает Asia Times. В мире идёт настоящая гонка в сфере разработки приложений, которые позволили бы отслеживать и сбивать гиперзвуковые ракеты. Соединённые Штаты также активно исследуют возможности применения систем искусственного интеллекта против различных ракетных угроз, включая более манёвренные и высокоточные баллистические ракеты, а также низколетящие крылатые ракеты и гиперзвуковое оружие.



Как заявил в этой связи вице-адмирал Джон Хилл, директор Агентства противоракетной обороны США, скорость и темпы современных боевых действий и противоракетной обороны выходят за пределы способности человеческого разума понять и проанализировать происходящее с нужной скоростью. В этих условиях искусственный интеллект остаётся единственным возможным решением, чтобы сократить время реагирования и уменьшить вероятность человеческой ошибки, пишет Asia Times.

Эксперты из Академии раннего предупреждения ВВС Китая заявляют, что им удалось создать систему искусственного интеллекта, которая способна рассчитать наиболее вероятный курс перемещения гиперзвукового оружия на конечной стадии полёта. По их словам, оснащённая таким приложением система ПВО сможет оценить потенциальную траекторию поражения приближающегося гиперзвукового оружия и инициировать ответ в течение трёх минут, пишет Asia Times.Сведения об этом содержатся в статье, которая была опубликована в апреле этого года в специализированном издании Китайского общества астронавтики под названием Journal of Astronautics, поясняет автор. Там сообщается, что разработчики из Академии раннего предупреждения ВВС Китая в Ухане создали приложение, которое при помощи искусственного интеллекта может рассчитать наиболее вероятный курс полёта гиперзвукового оружия на его конечной стадии, используя анализ предыдущих данных, полученных на ранних стадиях.

Обычные пилотируемые системы противоракетной обороны, такие как американские Aegis, имеют системы автоматического реагирования, которые люди-операторы могут активировать в случае ракетной атаки. При этом операторы предварительно программируют в системе различные параметры потенциальной угрозы, такие как угол наклона, высота или скорость контакта. Когда система обнаруживает контакт, соответствующий этим параметрам, она автоматически поражает цель, поясняется в статье.

Однако этих полуавтономных, предварительно запрограммированных систем защиты недостаточно для эффективной борьбы с менее предсказуемыми угрозами, включая маневрирование гиперзвуковых ракет. Для этого требуется присутствие оператора внутри системного цикла — будь то человек, искусственный интеллект или совместная работа человека и машины. При этом искусственный интеллект имеет ряд преимуществ по сравнению с людьми, отмечается в статье.



Это связано с тем, что искусственный интеллект может находиться на дежурстве 24 часа в сутки, не нуждаясь в перерывах на отдых или питание. При этом он не только сохраняет эффективность работы в течение длительных периодов времени, но и становится ещё более эффективным по мере того, как получает и обрабатывает больше данных. В то время как люди-операторы нуждаются в постоянной практике для поддержания эффективности, а при больших перерывах их рабочие навыки атрофируются, говорится в статье.



Кроме того, страх, усталость или беспокойство часто могут привести к тому, что люди-операторы будут принимать неверные решения с потенциально катастрофическими последствиями, а система искусственного интеллекта позволяет исключить элемент человеческой ошибки. При этом она способна реагировать быстрее, чем любая потенциальная команда от людей-операторов, и может дать мгновенную обратную связь о производительности, пишет Asia Times.



Различные системы противоракетной обороны с искусственным интеллектом также могут быть объединены в общую сеть для поддержания более высокого уровня готовности и для защиты критически важных районов в случае повышенной опасности потенциального конфликта, особенно в период роста геополитической напряжённости, заключает автор.