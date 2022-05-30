CNBC: Китай и Европа идут к регулированию ИИ — но это может расколоть мир напополам

Китай и Европа лидируют в плане разработки нормативно-правовой базы для использования искусственного интеллекта и их прогресс в этой области вполне может изменить весь мир, пишет CNBC. Как отмечают некоторые эксперты, различные законодательства могут привести к технологическому расколу мира, учитывая, что под разную законодательную базу придётся создавать особые алгоритмы и технологические решения.

Попытки Китая и Европы ввести ограничения для искусственного интеллекта (ИИ) ведут к тому, что назревает новое противостояние относительно того, кто будет устанавливать стандарты в этой стремительно развивающейся сфере технологий, пишет CNBC.

В частности, в марте Китай объявил о новых правилах, которые предписывают следовать определённым стандартам генерирования онлайн-рекомендаций, подсказывающих, что пользователю нужно покупать, смотреть или читать. Данное событие, как отмечает канал, стало очередным шагом Пекина, призванным ужесточить контроль над технологическим сектором. Однако он может также послужить важным ориентиром относительно того, как будет регулироваться ИИ в будущем.

«Для многих стало неожиданностью то, что в прошлом году Китай приступил к разработке нормативно-правового регулирования в сфере ИИ. Это одна из первых крупных экономик, которая подняла этот вопрос в нормативном поле», — отметил директор по методикам геотехнологий в Eurasia Group Сяомэн Лу.

На фоне действий Китая в этой отрасли Европейский союз также разрабатывает собственную нормативную базу с целью установить стандарты для ИИ, однако работы здесь ему ещё предстоит немало.

«Учитывая, что правила в области искусственного интеллекта вводят две крупнейшие экономики мира, отрасль разработки и продвижения ИИ могут ждать значительные перемены по всему миру», — полагает CNBC.

В основе последних шагов Китая на регуляторном поприще лежат системы онлайн-рекомендаций. Компании, в частности, должны информировать пользователей в том случае, если они используют алгоритмы для отображения определённой информации, а также давать им опцию отказаться от таргетирования.

По мнению Лу, это важный сдвиг, так как он даёт людям больше возможностей выбирать, каким образом они пользуются цифровыми услугами.

Шаги Китая по регулированию заслуживают внимания, учитывая их крайне быструю реализацию по сравнению с темпами внедрения в других юрисдикциях. По этой причине, как считает научный сотрудник азиатской программы Фонда Карнеги за международный мир Мэтт Шихан, подход Китая может послужить образцом, который окажет влияние на законодательство в других странах.

«Я считаю, что нормативно-правовое регулирование ИИ в Китае и тот факт, что они сделали на этом поприще шаг первыми, это, по сути, крупномасштабный эксперимент, за которым остальной мир может понаблюдать и, возможно, чему-то научиться», — сообщил он.

Между тем Европейский союз также работает над своими собственными правилами в сфере ИИ.

Согласно новому Акту об искусственном интеллекте предполагается создать некую рамочную всеобъемлющую юридическую структуру, которая будет учитывать уровень риска ИИ, что будет иметь далеко идущие последствия относительно того, какие продукты компании будут выводить на рынок.

Разнести риски по категориям и оценить их порой бывает непросто. В этом контексте некоторые члены Европарламента призывают запретить распознавание лиц в общественных местах и разрешить использование подобной технологии лишь правоохранительным органам. В то же время Еврокомиссия хочет сделать так, чтобы распознавание лиц можно было использовать в ходе расследований. Вместе с тем многие активисты опасаются, что всё это ударит по праву граждан на частную жизнь.

По словам Шихана, хотя для европейских законодателей цели, преследуемые Китаем в цифровом пространстве, — это «абсолютное табу», с технической точки зрения у Европы и Китая есть много общего. По этой причине Западу стоит обратить внимание на то, чем занимается Пекин.

«Мы не хотим копировать никакие меры идеологического контроля и контроля права на свободу слова, которые бытуют в Китае, однако некоторые из насущных проблем в разных юрисдикциях с технической точки зрения схожи. И я бы сказал, что остальному миру стоит следить за тем, что происходит в Китае — с точки зрения техники», — подчеркнул он.

По его словам, усилия Китая носят более директивный характер и включают в себя правила по рекомендации алгоритмов, которые могут ограничить влияние технокомпаний на общественное мнение. При этом Акт об ИИ призван стать универсальным законом, который будет регулировать всю сферу ИИ.

В этом контексте Лу считает, что европейский подход на практике окажется «более обременительным» для компаний.

«Речь идёт о системе, которая по сравнению с китайской версией носит крайне запретительный характер; Китай в основном тестирует продукты и услуги на рынке, не регулируя их до того, как потребители смогут ознакомиться с ними», — объяснил он.

Глава отдела по ИИ в Infosys Consulting Сет Сигел полагает, что эти различия могут привести к расколу в плане развития искусственного интеллекта на планете.

«Если я попробую разработать математические модели, методы машинного обучения и ИИ, в Китае я буду полагаться на принципиально разные подходы по сравнению с тем, что есть в ЕС», — сообщил он, добавив, что в какой-то момент Китай и Европа будут доминировать в сфере контроля над ИИ. По его словам, это приведёт к созданию «принципиально различных» основ в сфере технологического развития.

«По моему мнению, вскоре мы увидим, что методы, подходы и стили начнут расходиться», — подчеркнул Сигел.

Шихан, однако, не согласен с тем, что различные подходы в Китае и Европе приведут к расколу в мире ИИ. «Компании научились адаптировать свои продукты для разных рынков», — объяснил он.

Куда больший риск, по его словам, заключается в том, что исследователи могут оказаться заперты в разных юрисдикциях, особенно учитывая, что им наверняка есть чему поучиться друг у друга.

«Если появление двух экосистем приведёт к разрыву связей между технологами, если мы запретим общение и технический диалог, это, по моему мнению, будет представлять гораздо большую угрозу, учитывая, что наличие двух разных вселенных ИИ может оказаться довольно опасной реальностью с точки зрения их взаимодействия», — подытожил он.