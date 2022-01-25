WP: США грозятся применить против России новое «оружие», чтобы ударить по её стратегическим отраслям

Соединённые Штаты грозят применить против России новый экспортный контроль в случае, если она вторгнется на Украину, сообщает The Washington Post. Как отмечает издание, ранее подобное «оружие» США применяли лишь один раз — против китайской компании Huawei.

Администрация президента США Джо Байдена угрожает, что в случае вторжения России на Украину будет применён новый экспортный контроль, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям, от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданского авиакосмического сектора, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.



По словам американских чиновников, администрация также может принять решение о более широком использовании этого контроля, чтобы потенциально лишить российских граждан части смартфонов, планшетов и игровых приставок.



Ранее подобное «оружие» использовалось лишь однажды — чтобы практически вывести из строя китайский технологический гигант Huawei.



Речь идёт о правиле об иностранных товарах прямого назначения, которое поспособствовало тому, что у компании Huawei в прошлом году впервые в её истории произошёл ошеломляющий обвал годовой выручки почти на 30%.

Привлекательность этого правила проистекает из того факта, что практически любая электроника в наши дни включает в себя полупроводники — крошечные компоненты, от которых зависят все современные технологии, от смартфонов до самолётов и квантовых компьютеров. И на нашей планете почти нет полупроводниковых элементов, которые бы не были сделаны с использованием американского оборудования или разработаны с использованием американского программного обеспечения. С помощью правила об иностранных товарах прямого назначения администрация Байдена могла бы попытаться заставить компании из других стран прекратить экспорт подобной продукции в Россию.



Теперь официальные лица в Вашингтоне говорят, что они работают вместе с своими европейскими и азиатскими союзниками над созданием такой версии этого правила, которая будет направлена на прекращение потоков важнейших компонентов в те отрасли, где у президента России Владимира Путина большие амбиции. Например, гражданская авиация, морское судоходство и высокие технологии.



Попытки использовать экспортный контроль могут столкнуться с сопротивлением со стороны американских и европейских деловых кругов, которые опасаются, что использование этого механизма может привести к ответным действиям России в других сферах — и в конечном итоге вынудит иностранные компании на этапе разработки исключать американские технологии из своей продукции. Всё это связано с тем, что распространение правила не на одну компанию, а на целую страну или целые отрасли этой страны является беспрецедентным.



По словам аналитиков, Россия уязвима, поскольку не производит бытовую электронику или микросхемы в больших количествах. В частности, она не производит полупроводники самого высокого класса, необходимые для передовых вычислений. В этой сфере доминируют Тайвань, Южная Корея, США, Европа и Япония.



Однако, как заявляют американские чиновники, администрация Байдена ещё не решила, ограничить ли экспортный контроль только стратегическими секторами российской экономики или распространить его и на повседневные устройства.



Белый дом заявляет, что он также может ударить по России, введя запрет на экспорт, аналогичный тем, что действуют в отношении Ирана, Кубы, Сирии и Северной Кореи. Такой запрет, по мнению экспертов, вероятно, коснётся базовой электроники, деталей самолётов, телекоммуникационных средств и программного обеспечения. Однако американский экспорт подобных товаров в Россию относительно мал, поэтому данная мера будет иметь ограниченный эффект, если только другие страны не введут, в свою очередь, аналогичные запреты.



Целенаправленное использование правила об иностранных товарах прямого назначения может нанести удар по российским Вооружённым силам, которые полагаются на чипы «Эльбрус». Последние, хотя и разработаны в России, но производятся на Тайване на заводе компании TSMC.



Если Соединённые Штаты запретят TSMC поставлять эти чипы в Россию, как они успешно запретили этой же компании осуществлять поставки для корпорации Huawei, то, по мнению эксперта по электронике Костаса Тиггоса, этот шаг будет иметь «разрушительный эффект».



Аналитики говорят, что западные транснациональные компании, вероятно, будут соблюдать экспортный контроль, поскольку все американские производители чипов включают в свои контракты пункты, требующие от клиентов соблюдения экспортных правил США.



У Соединённых Штатов, как пишет The Washington Post, также есть «мощная палка», с помощью которой можно принудить компании соблюдать это правило. Вашингтон может внести любую компанию-нарушителя в своего рода чёрный список Министерства торговли США, который фактически запрещает американским фирмам продавать таким нарушителям свои технологии.



Между тем, по мнению аналитиков, Китай также может предоставить России некую отдушину. КНР — это крупный поставщик электроники в Россию. В 2020 году на его долю пришлось около 70% российского импорта компьютеров и смартфонов.



Как заявил аналитик IDC Саймон Бейкер, китайские производители могут решить продолжить продавать электронику в Россию, даже если в их продукции будут использоваться американские технологии.