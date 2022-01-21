Глава администрации Байдена: вторжение на Украину обернётся для Москвы «экономическими тяготами»

В случае если президент России Владимир Путин даст приказ о наступлении на Украину, «российский режим» ждут «суровые последствия», которые принесут стране «экономические тяготы», заявил в интервью CBS News глава администрации президента Джо Байдена Рон Клейн. Чиновник вместе с тем не стал уточнять, коснутся ли меры экономического воздействия российского лидера лично.

А мы сегодня отправились в Белый дом и задали вопрос об этом — а также о росте напряжённости в отношениях с Россией и о том, имеют ли угрозы экономического характера в адрес Путина какой-то эффект, — главе администрации президента Рону Клейну.

НОРА О’ДОННЕЛЛ, ведущая CBS News: Президент Байден, говоря о российском лидере, заявил: «Полагаю, что он на Украину всё-таки войдёт». Согласны ли с такой точкой зрения американские разведывательные ведомства?

РОН КЛЕЙН, глава администрации президента США: Как я понимаю, мы по этому поводу весьма сильно обеспокоены, и наш президент, делая вчера эти заявления, а сегодня их повторяя, хотел чётко дать понять, что, если президент Путин совершит такую ошибку, если он даст сконцентрированным им в том районе силам приказ пересечь границу и двинуться на Украину, его ждут серьёзные экономические последствия со стороны США и наших союзников по НАТО.

НОРА О’ДОННЕЛЛ: Президент продолжает грозить Москве последствиями «исторических масштабов» — но Украина ведь окружена, к ней приближаются российские десантные корабли. Эти угрозы вообще как-то действуют? Путин, похоже, их всерьёз не воспринимает.

РОН КЛЕЙН: Я считаю, что угроза эта весомая, и, думаю, когда президент Путин примет решение, мы всё увидим — если он нарушит международные нормы и станет разрушать режим, который существует в Европе уже многие десятки лет, и предполагает, что границы между странами не будут нарушаться, если он так поступит, то его ждут суровые последствия, а Россию — серьёзные экономические тяготы. Мы в состоянии заставить президента Путина и российский режим поплатиться за такие действия, если он их предпримет.

НОРА О’ДОННЕЛЛ: В понятие «поплатиться» в данном случае входит введение персональных санкций в отношении президента Путина?

РОН КЛЕЙН: Думаю, в своё время президент и сотрудники нашей администрации, отвечающие за нацбезопасность, ещё обрисуют эти санкции, но, как я понимаю, в плане мер экономического воздействия мы не исключаем никаких вариантов и последствия для российского режима будут весьма суровыми.

НОРА О’ДОННЕЛЛ: В том числе и лично для президента Путина?

РОН КЛЕЙН: Повторюсь, делать какие-то заявления сейчас, до того, как о санкциях объявит администрация, я не стану. Мы всё в своё время озвучим.

НОРА О’ДОННЕЛЛ: Предпринимаются и крайне агрессивные шаги другого рода — такие, например, как кибератаки и другие посягательства. За ними тоже последуют суровые последствия?

РОН КЛЕЙН: Разумеется, всё это не то же самое, что военное вторжение, и последствия будут другими, но мы дадим на эти действия адекватный и жёсткий ответ.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.