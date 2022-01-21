CNN: «должен сделать больше» — Киев просит Байдена ввести против России превентивные санкции

В Киеве полагают, что угроза США ввести санкции против России в случае вторжения не сдержит Москву и обращаются к Вашингтону с просьбой наложить их прямо сейчас, передаёт CNN. Кроме того, как отмечает канал, украинские чиновники просят активизировать поставки оружия, а также предоставить комплексы ПРО Patriot, которые, по их мысли, дадут шанс на отражение удара Москвы.

Президент Байден, цитата, «должен сделать больше». Такую точку зрения в беседе с нашим корреспондентом Мэтью Чансом только что озвучил высокопоставленный украинский чиновник, имея в виду усилия США по сдерживанию российского вторжения на Украину. Чиновник ясно дал понять, что угроза новых санкций, даже очень жёстких, о которых говорят США, явно недостаточна — особенно после того, как президент Байден обмолвился о «незначительном вторжении» российских войск на украинскую территорию, которое повлечёт за собой куда менее жёсткий ответ или вообще никакого ответа; как будто вторжение в каком-то его виде — это приемлемо. Однако сегодня Байден попытался скорректировать это высказывание.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: С президентом Путиным я был абсолютно откровенен. Чтобы не было недопонимания: если любое из находящихся на украинской границе подразделений её пересечёт, то это будет расцениваться как вторжение, которое будет встречено серьёзным и согласованным ответом в экономической плоскости… За такие действия Россия заплатит большую цену.

С нами на связь из Киева выходит Мэтью Чанс. Мэтью, все эти события, очевидно, наделали немало переполоху. Что Вам сегодня сообщили Ваши источники на Украине?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, они и вправду многих здесь взбудоражили. Нечасто услышишь публичную перепалку между двумя этими союзниками — ведь украинское руководство в значительной мере зависит от политической, дипломатической и военной поддержки США. Однако недавнее заявление президента Байдена поспособствовало росту тревоги в контексте двусторонних отношений. Эти настроения, признаки которых во многом проявлялись лишь в кулуарах, в каком-то смысле вырвались на поверхность.

Один украинский чиновник, с которым я общался сегодня вечером, отметил, что США надо серьёзно активизировать усилия по сдерживанию российского вторжения. По его словам, угроза США ввести мощные санкции против России в случае вторжения просто-напросто не имеет нужного сдерживающего эффекта. Они хотят санкций прямо сейчас; чтобы санкции ввели заранее, ещё до российского вторжения. Речь, в частности, идёт об остановке трубопровода «Северный поток — 2» с тем, чтобы наказать Россию за её агрессию и подход к Украине.

Кроме того, в кулуарах, здесь в Киеве, много чиновников жалуются на то, что военная помощь со стороны США идёт очень неспешными темпами. Известно, что её нарастили: американская военная помощь на сумму сотни миллионов долларов Украине уже поступает, однако украинцы говорят, что им нужны тяжёлые вооружения. Что им нужны комплексы ПВО и ПРО.

Вот что этот чиновник мне сказал: «Нам нужны комплексы Patriot. Если у нас будут «Патриоты», то у нас будет шанс сдержать российское вторжение, но если их у нас не будет — речь, разумеется, идёт о комплексах противоракетной обороны, — то и шансов нет». Я озвучил лишь некоторые из больных точек, о которых мы узнали в ходе закулисных брифингов на фоне этого, если хотите, напряжённого момента в отношениях США и их союзника в лице Украины.

Мэтью, большое вам спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.