France 24: ставки очень высоки — Блинкен и Лавров встречаются в Женеве

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13:36 В Подмосковье открылся форум ЦФО по государственно‑частному партнёрству В Московской области в пятницу, 21 января, проходит V форум ЦФО по государственно‑частному партнёрству.

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13:25 В «Зените» отказались комментировать информацию о переходе Юри Алберто следующим летом Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб может подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в летнее трансферное окно.

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