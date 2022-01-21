WP: экс-редактор The Nation призывает Байдена найти компромисс по Украине вместо войны

Вашингтон должен сосредоточить сейчас всё внимание и ресурсы на решении проблем США, вызванных пандемией COVID-19, включая экономическое неравенство, серьёзный раскол в обществе и катастрофические изменения климата, — а не заниматься глупым позированием, разжигая споры с Москвой вокруг Украины, пишет известный американский публицист и бывший редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел на страницах The Washington Post. Она призывает президента США Джо Байдена подключить к работе дипломатию, а не идти на поводу у ястребов и не ввязываться в опосредованный и тем более прямой конфликт с Россией.

Три раунда переговоров по Украине в итоге зашли в тупик. Сосредоточив на границе стотысячную группировку войск, российский президент Владимир Путин на этой неделе потребовал от США и их союзников по НАТО письменного ответа на свой запрос о нерасширении альянса на восток, пишет в статье для The Washington Post экс-редактор журнала The Nation Катрина ванден Хювел. Белый дом подозревает, что Россия готовит «провокационную операцию», чтобы получить предлог для вторжения на Украину.



Президент США Джо Байден грозит Москве суровыми санкциями, Путин в ответ предупреждает, что это будет «колоссальная ошибка». С дипломатической точки зрения такое усугубление кризиса выглядит просто «безумием», подчёркивается в статье. По мнению автора, в настоящий момент США крайне необходимо сосредоточить всё своё внимание и ресурсы на решении серьёзных внутренних проблем, вызванных пандемией COVID-19, включая усугубившееся экономическое неравенство, серьёзный раскол в обществе и катастрофические изменения климата.



Учитывая также, что американская администрация «готовится к противостоянию с Китаем», американцам сейчас «меньше всего нужна опосредованная или, не дай бог, прямая война с русскими из-за Украины», отмечается в статье. Между тем «горячие головы» в США пока явно берут верх: рабочая группа Белого дома, в состав которой входят и сотрудники ЦРУ, рассматривает вопрос о том, «как поддержать партизанскую войну, если Россия захватит Украину».



В ответ Москва заговорила об отправке российских войск на Кубу и в Венесуэлу. А бывший генеральный секретарь НАТО заявил, что «в случае провокации» со стороны русских альянс может мгновенно принять в свой состав Финляндию и Швецию. По мнению автора, такая кризисная ситуация связана с тем, что президент Байден, который заявлял после победы на выборах в США о том, что «настало время дипломатии», набрал в свою команду национальной безопасности управленцев, отметившихся провалами в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене и так далее.



«Проблема в том, что Соединённые Штаты плохо занимаются дипломатией. Высокомерно полагая, что после распада Советского Союза США — всё ещё единственная в мире сверхдержава, мы с трудом соглашаемся на компромиссы и считаем, что всегда можем настоять на своём», — подчёркивает Катрина ванден Хювел.



Конечно, у США достаточно военных сил: за границей сейчас находится около 800 американских военных баз — и это гораздо больше, чем количество дипломатических миссий, говорится в статье. И это внушает Вашингтону уверенность в своей неоспоримости. «Мы используем экономические санкции, вводя и угрожая ими самым разным странам, от Венесуэлы до России. Мы говорим об основанном на правилах международном порядке, однако соблюдаем этот порядок только тогда, когда сами устанавливаем правила. И зачастую мы делаем так, что на нас эти правила не распространяются», — констатирует автор.



Когда российский президент Владимир Путин потребовал от США дать согласие на непринятие в НАТО Украины и Грузии, глава американской делегации на переговорах Венди Шерман пренебрежительно назвала эти требования «изначально неприемлемыми», а потом объявила, что США никому не позволят «запрещать политику открытых дверей НАТО». Однако это выглядит как глупое позирование, отмечается в статье: «Три американских президента — Барак Обама, Дональд Трамп и Байден — уже предельно ясно заявили, что у США нет таких национальных интересов, чтобы отправлять свои войска на Украину или в Грузию для защиты от вторжения».



НАТО в реальности тоже вряд ли когда-нибудь решит включить в свой состав эти страны — а поскольку устав альянса запрещает принятие государств со спорными границами, Россия легко может сделать так, чтобы они практически никогда не получили такую возможность, поясняет автор: «Однако мы с готовностью выходим к трибуне и продолжаем настаивать, что Украина имеет право стать членом оборонительного альянса, по правилам которого Соединённые Штаты будут обязаны защищать её военными средствами».



Президенту Байдену необходимо понять, что кризис вокруг Украины даёт возможность подключить к работе дипломатию, подчёркивается в статье. По мнению автора, примером здесь может послужить историческое соглашение в отношении Австрии. В середине 1950-х годов, когда усилилась холодная война и началась гонка ядерных вооружений, представители СССР, США, Великобритании и Франции встретились, чтобы решить вопрос о том, как поступить с Австрией.



При этом Советский Союз, понёсший в ходе Второй мировой войны ошеломляющие потери (27 млн человек), пообещал не уступать ни пяди территории, занятой советскими войсками. Агрессивно настроенный американский госсекретарь Джон Фостер Даллес поначалу выступал против проведения каких-либо переговоров. Но несмотря на это, за 13 дней сложных консультаций стороны договорились гарантировать Австрии независимость и нейтралитет, выведя оттуда все оккупационные войска, напоминает автор.



«Безусловно, такая альтернатива гораздо больше подходит Украине, нашим европейским союзникам и нам самим, нежели война с русскими до последнего украинца», — отмечается в статье. Украина расколота, повсеместно распространившаяся коррупция и острые разногласия подрывают её экономику и демократию, при этом вмешательство США и России лишь ещё больше усугубило ситуацию, подчёркивает автор: «В то время как независимость с гарантированным нейтралитетом даст шанс на исцеление этой страны».



Конечно, для этого потребуется достичь непростых компромиссов, говорится в статье. Москва должна будет «гарантировать независимость Украины и дать согласие на ограничение угрожающих ей военных манёвров даже на своей территории», а Вашингтону придётся «отложить в долгий ящик свои заблуждения по поводу НАТО», полагает автор. Кроме того, украинцам придётся согласиться на введение федеративной системы, которая предоставит гарантии русскоязычному населению.



При попытках достичь таких договорённостей и Путин, и Байден наверняка подвергнутся жёсткой критике со стороны агрессивно настроенных «ястребов», которые начнут «вопить о капитуляции и утрате авторитета», предупреждает автор: «Агрессивный курс найдёт больше откликов среди американских диванных воинов и комментаторов из числа бывших шпионов. Однако он снова станет дорогостоящей блажью».



Кроме того, обычным американцам уже «до тошноты надоели бесконечные сражения в далеких странах» — поэтому, начав дипломатический процесс, Байден вполне может обнаружить, что мирное урегулирование окажется более популярным и получит больше поддержки в обществе, чем сохранение напряжённости, говорится в статье. «Вопрос в том, хватит ли Путину и Байдену сил, чтобы сделать выбор в пользу сдержанности, диалога и сотрудничества вместо того, чтобы слепо сползать к войне», — заключает автор.