«Оптимистичный настрой» умерила «суровая реальность»: CNN подвёл итоги первого года Байдена у власти

Джо Байден скоро отметит первый год на посту президента США, но ему никак не удаётся «встать на ноги» как лидеру. Позитивный настрой, который он демонстрировал в своих первых речах, столкнулся с «суровой реальностью», полагает корреспондент CNN. Добиться кое-каких серьёзных достижений администрация Байдена смогла, однако пока не добилась единства, которое президент считает верной дорогой вперёд. Его авторитет сильно подточил целый ряд просчётов как во внутренней, так и во внешней политике.

Президент Байден завтра в четыре часа проведёт пресс-конференцию. Мероприятие пройдёт в канун первой годовщины с момента инаугурации главы государства. Этот год для него омрачила пандемия коронавируса, противостояние со стороны бывшего президента и его сторонников, а также стратегические и внешнеполитические просчёты самого Байдена в сразу нескольких международных кризисах. О взлётах и падениях президента в нынешнем году — в репортаже нашего старшего корреспондента по внутригосударственным делам Джеффа Зелени.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Это — исторический для нас момент кризиса и вызова, а верная дорога, которая ведёт вперёд, — это сохранять единство.

И всё же теперь, когда для президента Байдена начинается второй год на посту, это единство так и остаётся зыбким, а те самые кризис и вызов по-прежнему пылают жарким пламенем, из-за чего верная дорога вперёд для президента оказывается непростой. А оптимистичный тон речи президента на инаугурации...

ДЖО БАЙДЕН: … объединить Америку...

… умерила суровая действительность, которая заключается в том, что в Капитолии — как и в стране в целом — всё сильнее ощущается раскол, а президент никак не может твёрдо встать на ноги. Перед Белым домом стоят и всё не сбавляющая обороты пандемия, и не поддающаяся мерам противодействия инфляция, и серьёзные угрозы для демократии как в США, так и за рубежом, — и он пытается перезагрузить и восстановить институт президентства, который в настоящий момент в тяжёлом положении.

Реформу избирательной системы вот-вот заблокирует сенат, и это только самый свежий пример того, как ограничена власть президента в сегодняшнем Вашингтоне, где республиканцы ни за что не хотят сотрудничать с оппонентами, а демократы, получившие совсем незначительное большинство, идут на компромиссы с большим трудом.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы многого добились, и этот успех нужно развивать. Работу мы ещё не закончили, свою задачу ещё не выполнили, и мы уж точно не пытаемся показать, что она выполнена.

Впрочем, в марте Байден всё-таки подписал Американский план спасения на 1,9 триллиона долларов, предназначенный для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики, а ещё через несколько месяцев — поддержанный обеими главными партиями план по обновлению инфраструктуры на один триллион. Это стало знаковым достижением, к которому никак не удавалось прийти президентам ни от республиканцев, ни от демократов.

ДЖО БАЙДЕН: Что бы ни говорили циники, демократы и республиканцы всё же умеют объединять усилия и совместно достигать результатов.

Однако вторую часть экономической программы Байдена — план Build Back Better («Отстроим заново ещё лучше») — эта двухпартийная инициатива не коснулась: его принятие застопорилось в сенате, и нынешний год, в котором пройдут промежуточные выборы, обещает стать для этого проекта непростым.

Но, как признают высокопоставленные чиновники Белого дома, главным, что осложнило, а затем и заполонило собой первый год президентства Байдена, стал коронавирус. В вопросе вакцинации были достигнуты серьёзные подвижки, однако летнее выступление президента, в котором он отчитался о победе над пандемией, оказалось в высшей степени преждевременным.

ДЖО БАЙДЕН: Этот вирус больше не контролирует наши жизни, больше не обездвиживает нашу страну. А кроме того, в наших силах — сделать так, чтобы он впредь никогда не смог этого сделать.

Осенняя волна распространения «дельта»-штамма, а вслед за ней — вспышка штамма «омикрон», обнажили просчёты в области тестирования на COVID-19, вновь подточив веру публики в то, что президентская администрация справляется с кризисом.

ДЖО БАЙДЕН: Этого, очевидно, мало, и если бы я... если бы мы знали об этом заранее, то действовали бы по возможности оперативнее и жёстче.

На мировой арене Байден успокоил союзников Вашингтона, переживших в эру Трампа настоящий шок.

ДЖО БАЙДЕН: Америка вернулась.

Однако перспектива новой холодной войны теперь превратилась в реальную угрозу, требующую немедленных мер. В ходе июньского саммита между Байденом и Владимиром Путиным, где обсуждались главным образом кибератаки, это было ещё не так очевидно — но теперь опасения по поводу хакеров полностью затмила собой агрессия России в отношении Украины.

ДЖО БАЙДЕН: Через три-шесть месяцев мы сможем посмотреть вперёд и задать вопрос: «То, что мы согласились сесть и обсудить, принесло ли это результат?»

Байден хотел перезагрузить отношения с Россией — но теперь Путин испытывает Байдена и его западных союзников на прочность.

Хотя каждому президенту приходится сталкиваться с неподвластными ему вызовами, самый тяжёлый период первого года Байдена у власти стал результатом решения, которое он принял сам — и в правильности которого он убеждён до сих пор.

ДЖО БАЙДЕН: Я не собирался продолжать эту нескончаемую войну — и не собираюсь организовывать нескончаемый вывод войск.

Скорый крах афганского правительства и последовавшая за ним беспорядочная эвакуация, во время которой 13 американцев погибли от рук террориста-смертника, вызвали вопросы по поводу компетентности президентской администрации, которые Байден и его команда и сегодня, шесть месяцев спустя, не могут наконец с себя стряхнуть.

ДЖО БАЙДЕН: Всю ответственность за это решение я беру на себя.

Впрочем, готовность Байдена брать ответственность на себя обозначила разницу между ним и его предшественником — хотя тот сегодня, через год после ухода с должности, вырисовывается в качестве ещё более заметной фигуры, чем тогда. Эту мысль явно пытался выразить Байден в день годовщины штурма Капитолия.

ДЖО БАЙДЕН: Он не просто бывший президент — он бывший президент, который потерпел поражение.

Эта фраза, как говорят президентские советники, проливает свет на текущий настрой Байдена: он больше не будет игнорировать Трампа и его посягательства на демократию.

Ответ Байдена на самый главный вопрос — о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, — сформируют в том числе итоги его второго года на посту, и ответ этот мы, скорее всего, услышим примерно в это же время в следующем году.

ДЖЕФФ ЗЕЛЕНИ, старший корреспондент CNN по внутригосударственным делам: Нам сообщили, что президент на протяжении большей части дня готовился к упомянутой пресс-конференции, а кроме того — размышлял о том, как прошёл его первый год на посту. Этот пост ещё никогда не получал человек с таким богатым опытом, как президент Байден. Вопрос же в том, воспользуется ли он этим опытом на втором году, инициирует ли какие-то серьёзные перемены. Прямо об этом в Белом доме не заявляют — лишь говорят, что он завтра расскажет о своих успехах, а также признает кое-какие ошибки. Но ключевой вопрос всё-таки в том, будут ли на втором году какие-нибудь серьёзные изменения. Возможно, завтра нам удастся кое-что об этом узнать, Андерсон.

С нами был Джефф Зелени. Спасибо вам! Напомню, пресс-конференция президента состоится завтра в 4 часа дня.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 января 2022 года.