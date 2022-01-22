Немецкий эксперт: экономику Германии антироссийские санкции не обрушат

Германии не стоит опасаться больших потерь в случае принятия антироссийских санкций, заявил в интервью N-TV сотрудник Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц. По его словам, на Россию приходится очень небольшая доля немецкого экспорта и импорта. К тому же цена бездействия может быть гораздо выше, убеждён эксперт.

Санкции против России не нанесут большого вреда Германии, заявил в интервью N-TV сотрудник Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц. «Россия — это, конечно же, большая страна, но в Россию уходит только 2 процента немецкого экспорта, — объяснил он. — И только 2 процента импорта приходит из России. Экспорт и импорт из Польши приблизительно в 2,5 раза больше, чем из России. Нужно немного сравнивать, когда мы говорим о цене таких санкций. Иногда люди преувеличивают, насколько дорого это может обойтись».

«Немецкая и западная экономика не рухнут из-за этих санкций. Это можно сказать со всей определённостью. Россия много из себя строит», — подчеркнул эксперт. Большая часть российского экспорта — это сырьё, объяснил он: «К тому же Россия очень сильно зависит от иностранного капитала. До пандемии коронавируса немцы были самой большой группой инвесторов в России. И я не могу себе представить, что всё будет и дальше так продолжатся, если дело дойдёт до новых политических перекосов».

Хинц также отметил, что нынешний оборот немецких компаний в России несоизмерим с потерями, которые возникнут, если они закроют там свой бизнес. При этом весь этот объём немецкого экспорта никуда не исчезнет — большую его часть можно будет перенаправить в другие страны, так что убытки будут небольшими.

К тому же таких политических мер, у которых не было бы цены, очень мало, подчеркнул эксперт: «Если представить, что произойдёт, если дело дойдёт до военных действий — а на данный момент это выглядит как вполне возможная альтернатива, — то мы не сможем продолжать торговлю с Россией, как прежде. Альтернатива — это не мир, а также очень напряжённая ситуация. И у бездействия может быть своя цена». Если Германия остановит экспорт российского газа, это приведёт к серьёзным перекосам в российской экономике, продолжил Хинц. Ведь она держится в основном как раз на экспорте природного газа и нефти: «Если Германия перестанет получать природный газ — хотя, вероятнее всего, до полной остановки поставок дело не дойдёт, — Россия не получит за него ни единого евро или цента».

Но есть шанс, что Кремль выдержит санкционное давление Запада, и всё потому, что в мире есть страны, которые не присоединятся к штрафным мерам, например, важный торговый партнёр России Китай, а также Индия. «Схожая ситуация сейчас происходит с Ираном: с тех пор как действуют эти жёсткие санкции, страна переориентировалась на Индию и Китай. Несмотря на санкции, Иран продолжает существовать со своей нынешней формой государственного управления. Конечно, с экономической точки зрения всё плохо. Но санкции не остановили страну, как некоторые изначально предполагали. Возможно, Россия извлечёт из этого уроки», — поделился своим мнением Хинц.

Также эксперт объяснил, какие именно штрафные меры можно было бы принять против России. По его словам, речь идёт о многосторонних санкциях, так как их принимает не только Германия, но и другие страны ЕС, а также США, Канада, Австралия и Япония. У этой коалиции государств есть большие возможности. В частности, можно ввести торговые санкции, но они, скорее всего, не так сильно ударят по России, как финансовые. Существует также такой прецедент, как отключение Ирана от платёжной системы SWIFT. Это привело к серьёзным экономическим перекосам в стране. С ней практически перестали торговать. «Отключение от SWIFT дорого обойдётся и России», — считает Хинц. Таким же болезненным для Кремля станет запрет на проведение операций в долларах, ввести который предложил глава Белого дома Джо Байден. «Но оба этих последних предложения — это очень радикальные меры, — отметил Хинц. — Я предполагаю, что скорее будет расширен имеющийся инструментарий, в частности для введения прямых санкций против конкретных лиц, компаний или банков».