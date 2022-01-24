CNN: для демонстрации серьёзных намерений — американский сенатор предложила не ждать с введением санкций против России

Соединённым Штатам нужно уже сейчас ввести санкции против России, заявила в интервью CNN сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст. По её словам, Вашингтону нужно продемонстрировать Москве, что у него серьёзные намерения и что США поддержат Украину в случае российского вторжения.

Американские законодатели обеспокоены тем, что Россия может вторгнуться на Украину. Вот что сенатор-демократ Крис Кунс, член комитета сената по иностранным делам, заявил CNN.



КРИС КУНС, сенатор-демократ: По-моему, наша работа в сенате и работа президента Байдена состоит в том, чтобы укреплять сдерживание, которое, надеемся, увенчается успехом. Но я серьёзно озабочен тем, что Путин вновь продемонстрирует агрессию в Европе и перейдёт границу Украины в ближайшие дни или недели.



Сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст настаивает на том, чтобы администрация Байдена предприняла действия уже сейчас. Послушаем.



ДЖОНИ ЭРНСТ, сенатор от Республиканской партии: Нам действительно нужно действовать и уже сейчас ввести санкции против России. Нам нужно продемонстрировать им, что у нас серьёзные намерения и что мы будем готовы поддержать Украину, если они вторгнутся. Они видят очень слабую администрацию, и президент Путин пользуется любой возможностью, чтобы делать то, что он хочет делать на Украине при очень слабом отпоре со стороны Соединённых Штатов. Так что нам нужно иметь здесь твёрдую решимость.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.