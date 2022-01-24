CNN: для демонстрации серьёзных намерений — американский сенатор предложила не ждать с введением санкций против России

19:52
Смолов рассказал, как быстро согласился на переход в «Динамо»
Новичок «Динамо» Фёдор Смолов рассказал об обстоятельствах своего перехода в команду из «Локомотива».
19:47
Столтенберг заявил, что новые силы НАТО в Восточной Европе «не угрожают России»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развёртывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожают России».
19:45
Трасс прокомментировала заявление МИД Британии о «планах» России на Украину
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News высказалась о заявлении МИД Британии по поводу якобы плана России привести во власть на Украине пророссийского лидера.
19:42
Общественный совет при ГУ МВД России по Москве поздравил столичную полицию с 300-летием
Общественный совет при Главном управлении МВД России по Москве поздравил столичную полицию с 300-летием.
19:39
Врач Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы
Кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова Ольга Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы.
19:39
Великобритания отменит самоизоляцию для непривитых путешественников
Власти Великобритании отменят самоизоляцию для въезжающих в страну путешественников, не привитых от коронавируса.
19:38
Экономист Гринберг назвал снижение геополитической напряжённости условием укрепления рубля
Экономист Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, допустил укрепление рубля при снижении геополитической напряжённости.
19:38
В «Интернасьонале» подтвердили желание сохранить Юри Алберто до лета
Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос высказался о планах клуба относительно нападающего Юри Алберто, которым активно интересуется санкт-петербургский «Зенит».
19:36
Генсек НАТО допустил наращивание военного присутствия альянса на востоке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.
19:29
В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в ТЦ, ресторанах и клубах
Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах Москвы.
19:25
В Москве проверят выполнение требования о переводе на удалённую работу 30% сотрудников
Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
19:24
В МИД России прокомментировали сообщения о военном перевороте в Буркина-Фасо
В МИД России сообщили, что Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо и сообщениями о государственном перевороте, рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки.
19:23
Матыцин высказался о протестах футбольных болельщиков из-за введения Fan ID
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал введение закона об электронном паспорте болельщика (Fan ID).
19:16
В МИД Германии рекомендовали гражданам изменить планы поездок на Украину
В германском внешнеполитическом ведомстве посоветовали гражданам ФРГ пересмотреть планы поездок на Украину и по возможности перенести их на другой срок. Об этом говорится в рекомендациях МИД страны.
19:12
В Бурятии перевыполнили план по вводу жилья в 2021 году
В Бурятии построили около 279 тыс. кв. м жилья в 2021 году, что на 15 тыс. кв. м больше, чем плановые показатели, установленные Минстроем России.
19:11
Украинские следователи назначили перекрёстный допрос Порошенко и Медведчука
Адвокат Илья Новиков, представляющий интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что украинские следователи назначили перекрёстный допрос его клиента и лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
19:10
Постпред России назвал рутиной попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ
Попытки оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ стали рутинными, заявил в интервью РИА Новости постпред России при Совете Европы Иван Солтановский.
19:10
Великая о рекомендациях украинцам на ОИ: от подобных запретов страдают только спортсмены
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
19:10
МИД Норвегии рекомендовал гражданам страны не совершать поездки на Украину
Министерство иностранных дел Норвегии рекомендовало подданным королевства отказаться от любых поездок на Украину, кроме самых неотложных.
19:06
В Альянсе туристических агентств рассказали об особенностях путешествий в пандемию
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала об особенностях путешествий в пандемию.
19:06
Синоптик Позднякова заявила, что температура в Москве будет выше нормы в конце января
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура в столице будет выше нормы в конце января.
19:06
Невролог Кузьмин рассказал о симптомах COVID-19 у детей
Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал о симптомах COVID-19 у детей.
19:05
Власти Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку бизнеса
В Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку отраслей бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
19:05
Покровская предполагает, что запреты усложнят жизнь украинским спортсменам на Олимпиаде
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
19:04
В Подмосковье появилась возможность закрыть или продлить больничный дистанционно
В Московской области появилась возможность закрыть или продлить больничный дистанционно.
18:59
Депутат от КПРФ Коломейцев заявил, что проект о признании ЛНР и ДНР рассмотрят в феврале
Предложение о признании самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик рассмотрят в совете Государственной думы в феврале. Об этом заявил депутат от КПРФ, один из авторов проекта Николай Коломейцев.
18:58
В Ленобласти ужесточили ограничения из-за COVID-19
Пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что в регионе усилили ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
18:58
Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых
Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сравнил вакцины от COVID-19 для детей и взрослых.
18:56
Иммунолог Костинов рассказал, как может передаваться новый штамм коронавируса
Заведующий лабораторией Института вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог, доктор наук, профессор Михаил Костинов рассказал, как может передаваться новый штамм коронавируса.
18:56
Постпред США при ООН: Вашингтон заинтересован решать вопросы с Москвой путём переговоров
Власти Соединённых Штатов заинтересованы решать вопросы с Россией за столом переговоров, а не в ходе конфронтации. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.
18:56
В МИД Ирана заявили, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения соглашения по ядерной сделке.
18:54
Соловьёв назвал паранойей и шизофренией слова министра спорта Украины
Российский журналист Владимир Соловьёв резко отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
18:53
Суд оставил в СИЗО ректора КФУ Гафурова
Мосгорсуд не удовлетворил жалобу об аресте обвиняемого в подстрекательстве к убийству ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.
18:51
В Санкт-Петербурге за неделю госпитализировали 246 детей с коронавирусом
В Санкт-Петербурге за неделю госпитализировали 246 детей с коронавирусом. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению.
18:50
В Удмуртии увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19
В Удмуртии увеличили коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией.
18:50
В ЯНАО выявили 613 случаев коронавируса за сутки
В Ямало-Ненецком автономном округе выявили 613 случаев коронавируса за сутки.
18:47
Блинкен принял по видеосвязи участие во встрече глав МИД стран Евросоюза
Госсекретарь США Энтони Блинкен по видеосвязи участвует во встрече глав МИД Евросоюза, посвящённой обсуждению вопросов европейской безопасности.
18:46
Беглов заявил о подготовке более строгих ограничений в Петербурге из-за COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что власти города готовятся ввести более строгие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
18:45
Украинский журналист высказался о рекомендациях Минспорта страны о фото с россиянами на ОИ
Украинский спортивный журналист Артём Франков отреагировал на рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
18:44
В Татарстане подтвердили 297 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 297 случаев коронавируса за сутки.
18:44
Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём с 25 января
Поликлиники Пермского края приостановят плановый приём со вторника, 25 января.
18:44
Иммунолог Крючков спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией
Кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией.
18:44
Польша рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох зявил, что Варшава рассматривает вопрос оказания военной поддержки Украине, но речь о присутствии польских войск в этой стране не идёт.
18:42
В Петербурге более 90 предприятий проверили на соблюдение требований COVID-19
В Санкт-Петербурге 92 предприятия проверили на соблюдение эпидемиологических требований. Об этом сообщили в городском Комитете по контролю за имуществом.
18:40
Валуев считает, что за украинских спортсменов должны вступаться граждане их страны
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал рекомендации министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.
18:38
В ХМАО прибыла первая партия вакцины для подростков
В Ханты-Мансийский автономный округ прибыла первая партия вакцины «Спутник М» для подростков.
18:38
В Омске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрению в пособничестве убийству её семьи
Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца 14-летнюю девочку по подозрению в подстрекательстве и пособничестве убийству матери, сестры и отчима.
18:38
В Удмуртию поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков
В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. В регион доставили 960 доз.
18:38
В Крыму прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
18:38
В Подмосковье прокуратура начала проверку инцидента с медведем в квартире в Мытищах
Прокуратура Московской области начала проверку после публикации видео с бурым медведем в квартире в Мытищах. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.